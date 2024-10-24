仁寶 HOP 平台發威！整合 AI 視覺技術、地端 LLM 優化產線

台灣區電機電子工業同業公會近日為協助台廠迎戰席捲而來的AI巨浪，特地找仁寶（2324）、英業達（2356）、和碩（4938）、微軟及戴爾等五家企業大廠的專家，特地召開「AI化技術論壇」，而仁寶憑藉AI視覺技術搜集到的資料，透過地端LLM與PowerArena的「HOP平台」實際優化產線運作，也瞬間成為市場目光的關注焦點。

據悉，這場活動主要是「台北國際電子展」的周邊主題展之一，吸引包括凌羣、固緯、幸亞、世駿以及台灣村田、波克夏，以及崇越等大廠齊聚，這次電電公會找來包括英業達在內的五家代表大廠齊聚，讓產業專家們以最專業的視角，針對電子資訊產業碰到的機會及挑戰，向與會產業人士分享「AI助力、產業升級」等一系列相關議題。

台灣的電子製造業一直以來在全球都非常具有競爭力，而仁寶作為台灣相當知名的電子製造大廠，也特地派出旗下高管現身分享，而仁寶「PowerArena HOP平台」透過AI視覺技術所蒐集到的數據資料與地端LLM的結合重塑智造管理，不僅大幅改善當下的管理效率，還為將來的產線優化和技術創新奠定基礎，開啟更多智慧製造的應用可能，也助力企業在數位化轉型中取得更大的機會，吸引市場關注。

此外，英業達的講者也向現場與會來賓分享自家工廠實際的AI應用實例；現場其中一位講者也提到，能夠在自家總部與工廠中，成功導入 「AI專案」共有四個關鍵元素，缺一不可，分別是：建立通用模型、跨領域溝通分享、使用者能夠低門檻使用AI模型，以及如何將資料視為資產；而演講也掀起台下與會企業人士的共鳴及認同，更有人直言，唯有透過合作、透明溝通，並設計良好的使用者體驗，才能讓AI應用落地事半功倍。