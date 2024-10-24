鐳洋科技首參展IME2024 開拓全球市場

隨著全球射頻測試市場快速增長，規模將從2023年33.8億美元成長至2024年37.4億美元，鐳洋旗下上海鐳咏電子科技今年首次參加中國微波及天線技術會（IME2024），董事長王奕翔說，此為開拓全球市場的重要機會，也是提升國際影響力的契機。

王奕翔指出，射頻測試市場的增長，可預見未來幾年將出現更多商機，應用場景也將涵蓋物聯網（IoT）、智慧城市、健康醫療設備等多個領域。鐳洋將持續加大研發投入，尋求創新方案，在激烈的市場競爭中脫穎而出。

王奕翔進一步說明，這次將公司自研的RF SwitchBox和RF Up Down Converter（UDC）作為展出重點，也包括RF射頻元件、散熱模塊、共振腔等，除了搶攻高品質與高效能市場需求之外，並可以廣泛應用於地面基站、衛星通訊等領域。

王奕翔強調，參展有助於鐳洋與國內外合作夥伴技術交流，期望透過此次展會，為全球市場版圖的拓展注入更多動力，帶動公司業務的長期增長。

王奕翔說，鐳洋科技此次參展IME2024，代表持續擴大國際市場的決心，隨著新技術的快速發展，將繼續加強研發與生產能力，並在物聯網（IoT）、衛星通訊等多個應用領域實現技術突破。