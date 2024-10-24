搶進雙11戰場 台數科推家庭娛樂套餐

為迎接雙11購物狂歡季，除電商推出超殺優惠，有線電視業者也加入戰場。台數科（6464）表示，推出了家庭娛樂與高速網路的優惠方案，超值組合套餐光纖飆網500M加有線電視，每月只要1,099元，此外，為回饋廣大用戶長期以來對台數科的支持，本次方案中更贈送價值超過5,000元的豐富好禮，其中包含Wi-Fi 6分享器、LINE TV會員6個月、博斯運動頻道套餐組30個月、電視電話最高資費6個月等，全面滿足家庭對高速網路及多元娛樂的需求。

台數科強調，自建光纖線路，提供真正的光纖到府網路技術（FTTH），保證用戶可以享受穩定且快速的網路服務，無論是多人同時在線，還是串流高畫質影片、進行大型線上遊戲或遠距工作與學習，皆能輕鬆應對，不僅如此，現在申辦即享Wi-Fi 6分享器免費借用，由專業工程人員到府安裝，建置家中的無線網路環境，讓家中每位成員可以享受穩定且高速的無線網路連接，無論使用哪種裝置，都可以輕鬆連網，體驗數位生活的便利。

除在雙11推出民眾狂歡購買的家庭娛樂套餐，台數科表示，針對企業客戶也提出5G專網建置服務，依企業場域需求台數科可以規劃最佳的5G基站方案，「我們整合了多種應用供客戶選擇，包含廠房需要的數位雙生、能源管理、無人搬運車（AGV）等，以及針對學術網路客戶整合的英語AR/VR服務等，台數科5G網路將成為企業用戶數位轉型的重要基礎」。

為了進一步提高用戶的娛樂享受，除提供有線電視外，台數科指出，申辦用戶皆可以免費借用1台4K智慧聯網機上盒「哈TV+」，台數科致力提升用戶的娛樂性與便利性，整合多項OTT新媒體及跨裝置服務至機上盒，如LINE TV、瑪帛「熊搭心」專區、GAMENOW雲端遊戲等，為家庭帶來全面性的智慧生活體驗。

台數科表示，「熊搭心」專區融合了「居家遠距互動」及「沉浸式實境」兩大服務；在「居家遠距互動」服務中，用戶可以透過電視與家中長者進行視訊通話，輕鬆跨越距離與時間的限制，透過電視，長者還可以隨時看到子女上傳的照片與生活訊息，這一系列的功能，都是讓長者以他們最熟悉的電視遙控器操作，用最簡單的方式保持與家人的聯繫，分享生活點滴；現在只要申辦特定方案，即贈送遠距互動最高資費方案，讓用戶能免費享受6個月無上限電視電話服務及上傳照片等功能，並加贈視訊鏡頭一組，讓距離不再成為家人間互動的障礙。