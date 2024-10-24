景碩營運走出谷底 法人看好受惠美系大客戶新一代顯卡
景碩（3189）營運逐步走出谷底，法人看好，景碩最壞情況已過，美系大客戶新一代顯卡將推動有助打底向上。
景碩本週也參加電路板國際展會，依據景碩釋出展望，第4季稼動率持續向上明年也逐季向上看待，整體明年比今年樂觀。
景碩目標，明年毛利率也比今年好主要是稼動率提升，AI比重可望持續拉升至15-20%。
不過，法人也認為，ABF 載板目前整體市況仍為供過於求，較不利 ABF 族群評價表現，後市仍須持續觀察。
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