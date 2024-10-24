景碩營運走出谷底 法人看好受惠美系大客戶新一代顯卡

古生物從水中到陸地生活，演化過程由機器人模擬呈現！相較於電腦模擬化石，科學家研發出「古式機器人」，不只重建古生物的身體構造，甚至呈現牠們移動方式、速度和能量消耗的演化過程。專家認為，機器人技術有巨大潛力，有助於測試有關生命歷史的假設。

2024-10-24 12:03