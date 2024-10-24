AI防詐新技術 手機截圖上傳判讀詐騙風險

Gogolook（走著瞧）旗下數位防詐App Whoscall今天釋出免費人工智慧（AI）新功能「詐騙訊息檢查」，用戶只要截圖並上傳圖片，就能初步辨識疑似詐騙的資訊。

根據全球防詐聯盟GASA與Whoscall近期發布的「亞洲詐騙調查報告－台灣篇」，詐騙集團開始利用AI技術，近4成台灣人自認曾收到疑似透過AI生成的詐騙簡訊。

Whoscall產品負責人沈琬婷透過新聞稿表示，許多用戶遇到疑似詐騙的內容，第一反應都是先透過手機截圖向家人或朋友詢問，然而並不是所有人都能判斷或即時回應；新功能希望運用AI的力量，即時解答有關詐騙的疑慮。

Whoscall新功能「詐騙訊息檢查」使用生成式AI大型語言模型，結合詐騙號碼、網域、文本資料庫，搭配自建的自然語言處理演算法，即時檢索最新詐騙案件與時事，藉此判讀詐騙風險，並生成客製化的防詐警語。

舉例說明，若用戶透過此功能上傳疑似詐騙的社群廣告截圖，Whoscall AI會根據截圖內的號碼或網址判斷安全性，同時分析圖片中的文本是否和既有詐騙模式相符、是否有相關歷史詐騙案例，綜合以上分析歸類出詐騙風險等級。