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中保科傳佳績 獲外資精選百強及國家品牌玉山獎《傑出企業類》獎

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
中保科獲肯定傳佳績榮獲外資精選百強及國家品牌玉山獎《傑出企業類》獎表彰品牌與市場卓越成就中保科近日頻傳佳績，除獲2024外資精選台灣100強。業者提供
中保科獲肯定傳佳績榮獲外資精選百強及國家品牌玉山獎《傑出企業類》獎表彰品牌與市場卓越成就中保科近日頻傳佳績，除獲2024外資精選台灣100強。業者提供

中保科（9917）近日頻傳佳績，除獲2024外資精選台灣100強，顯示在市場面、基本面、永續面等三個標準均受到肯定。此外，第21屆國家品牌玉山獎評選中，也榮獲《傑出企業類》獎項，在21日頒獎典禮上，行政院鄭麗君副院長嘉許表達「謝謝，全靠你們守護我們」。

國家品牌玉山獎素有「國內最具權威的品牌獎項」之稱，每年都評選出在品牌經營及市場開拓方面表現卓越的企業。中保科今年榮獲「傑出企業類」獎項，代表著市場對企業品牌價值的認可。

中保科成立於1977年，是台灣第一家成立也是第一家股票上市的保全公司，累積了近50年豐富的經驗，不僅是科技保全業龍頭，更是「安心、信賴」的代名詞。

自成立以來，中保科一直致力於運用先進科技推動智慧城市建設，透過AI人工智慧、大數據與物聯網等尖端技術，提升城市安全及管理效率，為社會提供標準化的安全服務。此次獲獎更顯示中保科技不僅在產品技術方面的持續創新，亦在品牌影響力與市場拓展方面取得了重要成就。

在企業發展的過程中，中保科歷經轉型及更名，在堅持不斷研發前瞻科技、應用創新及擴大服務領域下，已跨足食、醫、住、行各領域中，並從傳統保全產業成功轉型為科技保全產業領航者。

中保科技表示，這項榮譽激勵公司持續深耕科技領域，展望未來，將以更高標準推動智慧化服務解決方案的升級，進一步拓展第三個市場，持續引領智慧保全產業，同時，也將落實ESG永續理念，善盡企業社會責任。

中保科 保全

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