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科技大老談AI機器人夢 劉揚偉：GAI 才第二級有大未來

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉談AI機器人發展，他認為通用型人工智慧因才正要發展至第二級，還有很大未來。王郁倫攝影
鴻海董事長劉揚偉談AI機器人發展，他認為通用型人工智慧因才正要發展至第二級，還有很大未來。王郁倫攝影

AI機器人產業熱門，科技業大老大談看法，鴻海（2317）董事長劉揚偉23日出席AIIA聯盟成立大會指出，人工智慧機器人有5級，現在才剛從第一級跨入第二級，還有很大的未來；英業達（2356）已評估跨入機器人產業，董事長葉力誠坦言家用機器人還在概念階段，會找更多垂直場域示範驗證，凌群（2453）總經理劉瑞隆最積極，已針對AI員工開發管理平台，電電公會理事長李詩欽則呼籲台灣應重視軟體業。

劉揚偉表示，人工智慧現在進入AGI通用人工智慧發展階段，在此之前，叫做ANI（狹義人工智慧），在未來會跨入ASI（超級人工智慧），根據OpenAI基金會的定義，AGI有五個階段，第一層是聊天機器，這個階段已經實現，而下一階段即將實現是仿人類推理者，「這告訴大家，AGI發展才剛開始沒多久，還有很大的未來。」

根據OpenAI定義，第二級是在解決問題上與人類並駕齊驅是仿人類推論者（Reasoners）被視為第2級，第3級是AI代理人（Agents），是可自主採取行動的AI系統，第4級則是創新者（Innovators），能夠幫助組織做發明，第5級是能完成組織任務執行的AI（Organizations）。

凌群電腦在AIOT展中預告，未來企業將有AI員工，很可能一家企業三分之一是AI人，三分之二是真人，故如何管理AI員工績效及預估費用成本，妥善以機器人中控台即時計算產能利用率或性能率，將是未來百工百業資源管理重要課題。

凌群也展示自研「智慧電腦人」計畫，研發NueroChain（介於使用者跟生成式AI之間的中間層地端向量資料庫），這個專屬資料庫可以讓機器人回答精準問題，不會產生幻覺，並支援多模態AI協作，也就是利用大語言模型，辨識用戶的需求，把決策把問題丟給不同專業屬性AI引擎處理。

目前凌群（2453）機器人背後支援AI模型有GPT3.5、GPT40、GPT 40 mini、Llama 3、TAIDE等。

英業達跟凌群展示居家機器人概念產品，葉力誠指出，透過集團英研智能提出邊緣運算AI BOX、微軟Azure Cloud、凌群開發的智慧機器人做整合，針對不同垂直應用市場整合示範，未來也會爭取長照或醫療等場域做示範，他表示，英研專注邊緣運算已經很久，針對不同晶片、平台不同特性跟價位，都有不同對應產品。

英業達已有機器人團隊投入研究，葉力誠也坦言，必須找更多垂直應用市場場景開發，居家機器人還處於概念，未來可能是端到端點（物與物溝通）的訊息聯繫，未來透過手機或家中一個端點，可以連保全業通知警衛警示或甚至跟機器人連線，方向可行性多元。

電電公會李詩欽號召下，23日8大公協會合作成立AI創新應用聯盟（AIIA），也於23日正式成立，李詩欽指出，AIIA期望投資本土新創產業，未來台灣不只是靠硬體，不能只靠製造，也要靠軟體，並因應新世代社會演變，工作跟生活要融合。

凌群電腦在機器人發展上一向積極，左一為總經理劉瑞隆。電電公會理事長李詩欽（中）支持發展軟體產業，英業達董事長葉力誠（右）認為家用機器人還在概念期。王郁倫攝影
凌群電腦在機器人發展上一向積極，左一為總經理劉瑞隆。電電公會理事長李詩欽（中）支持發展軟體產業，英業達董事長葉力誠（右）認為家用機器人還在概念期。王郁倫攝影

AI 人工智慧 凌群 劉揚偉 機器人

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