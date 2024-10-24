新漢旗下創博 攜三大AI機器人控制方案進軍韓國

面對全球自動化及智慧製造的快速成長，尤其是在機器人技術和人工智慧應用上的急速發展，工業電腦廠新漢（8234）旗下創博（NexCOBOT）本月23日至26日參加在韓國舉辦的RobotWorld 2024，創博長期專注於開發機器人控制技術及其相關應用，本次所展出的三大機器人主題，包含機器人動態安全控制、機器人AI視覺應用、以及機器人模組化應用，展示其全方位的機器人解決方案，滿足工業4.0以及智慧製造的需求，受到各界高度矚目。

隨著全球製造業持續面臨勞動力短缺以及生產效率需求的增加，機器人技術被廣泛應用於製造業，以減少對人力的依賴，同時提升生產效率和靈活性。尤其在人機協作（Collaborative Robots, Cobots）的應用中，機器人的自主性、安全性及視覺應用技術成為市場關注的焦點。

此次RobotWorld 2024吸引了全球領先的機器人技術公司參展，而創博作為台灣機器人關鍵零組件重要品牌受邀參展，展示未來智慧工廠所需的各種人機協作機器人系統的創新解決方案。

此次創博於韓國展出三大應用，包括機器人動態安全控制、機器人AI視覺應用、以及機器人模組化應用，紮實呈現創博團隊在工業機器人領域所打造的完整方案。

在動態安全控制的領域，創博展示其核心產品SCB100 – SIL2安全機器人控制器，結合了德國夥伴Sysgo的PikeOS安全作業系統、以及合作夥伴BOTFELLOWS的Dynasafe安全應用軟體，打造最高安全等級的機器人動態安全協作空間。

AI視覺應用方面則展示了基於NVIDIA Jetson Orin NX系統模組平台所開發的Coeus 3801T邊緣AI控制器，能夠即時處理複雜的視覺任務如物體識別、分類及追蹤，現場也呈現了綠色再生品回收機器人的應用，可達到縮短作業工時並優化產能等目的。

在機器人模組化應用方面，創博強調其機器人方案完整地與周邊裝置生態系整合，從硬體平台到實時作業系統（Real-Time OS）、到安全控制器、到機器人安全智慧關節，並將AI和視覺辨識系統與多種機器人構型的控制系統完全整合，以滿足客戶多種應用場景需求。

此次展示的模組化方案涵蓋了各種機器人的關鍵零組件，特別是針對不同構型的機械手臂和控制元件，無論是在製造業、倉儲，還是其他智慧自動化應用，創博所開發的模組化解決方案能顯著縮短開發時間，提升生產效率，打造專用的安全性協作機器人。

此次受邀參展Robot World 2024，代表著創博長期耕耘全球機器人市場已逐漸受到矚目，特別是在亞洲市場如日本、韓國等高科技產業蓬勃發展的國家更是高度關切創博所提供的應用。

創博總經理沈倩怡表示：「我們的優勢在於可提供各種機器人功能安全模組化套件，針對不同客戶不同需求提供機器人解決方案，業者不需重頭設計，大幅縮短研發時間。此外，我們也提供各類機器人開發平台及軟硬體套件，客戶可基於我們的平台開發從工業協作型及移動式機器人、到四足機器人、人形機器人等產品。我們預見AI機器人的多元應用技術將是未來智慧製造不可或缺的關鍵，創博將致力於提供安全、模組化、且智能化的機器人控制解決方案，為各行業打造更安全、更高效的AI機器人。」

創博的機器人控制解決方案已經在全球市場獲得廣泛認可，未來創博將繼續與全球合作夥伴聯手，推動人機協作技術的發展，實現智慧製造的願景。此次參展Robot World 2024是創博拓展國際市場的重要一步，並展現其在機器人技術領域的領導地位。