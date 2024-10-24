國內首次核融合論壇 聚界潔能：小型核融合拚五年內商轉

行政院長卓榮泰日前接受外媒專訪，強調對「新核能技術抱持開放態度」，希望台灣也能跟上全球趨勢和新的核能技術。國內唯一投入核融合技術研發的民間企業聚界潔能公司24日表示，全球普遍認為核融合技術的商業化需要至少十年的時間，聚界潔能憑藉技術創新和設備小型化的優勢，有機會在五年內讓小型核融合技術實現商業化。

聚界潔能執行長劉宇環表示：「清潔能源的發展刻不容緩，台灣必須迅速行動，才能在國際上保持競爭力。」這一願景展現了聚界潔能對推動核融合技術的決心和信心。

美商中經合集團23日在台南舉行股東會，並在同一天與聚界潔能共同主辦「人工智慧清潔能源高峰會」，邀集多位國際專家來台與會，出席講者包括美國前物理學會會長兼聚界潔能首席科學家Roger Falcone、德州儀器全球技術長Ahmad Bahai、摩納哥皇室成員兼歐洲能源船隻建造競賽發起人Marco Casiraghi等。

Ahmad Bahai表示，現有的再生能源無法滿足人工智慧和數據中心龐大的電力需求，核融合技術則成為AI時代不可或缺的能源解決方案之一。科技領袖如Sam Altman、Bill Gates和Jeff Bezos等人已積極投資核融合技術，期望這一新技術能夠解決未來困擾人類的能源問題。其中，美國研發核融合科技公司Helion Energy與微軟簽訂了長達20年的合作協議，預計2028年開始供應核融合電力，這是科技產業對核融合未來前景充滿信心的體現。

同時身任中經合董事長與聚界潔能執行長的劉宇環表示，台灣憑藉其全球領先的半導體技術，可以在核融合技術研發中發揮關鍵作用。台灣在精密製造方面的強大實力，也能為核融合設備的核心組件提供高效支持，進一步推動技術的落實與發展。透過這次論壇以及不斷深化的國際間合作，台灣有望在全球核融合產業生態圈中占據重要一席，並在未來的清潔能源市場中保持領先地位。這是聚界潔能成為推手舉辦這場台灣首次「人工智慧清潔能源高峰會」的重要目的。

劉宇環並表示，儘管全球普遍認為核融合技術的商業化需要至少十年的時間，但聚界潔能憑藉技術創新和設備小型化的優勢，將目標設定為五年內實現商業化。

做為國內唯一發展核融合技術的民間公司，聚界潔能公司台灣區總經理張立荃說明，核融合技術發展已經超過50年，過去主要是歐美及中國等政府以每年數十億美元的資金進行發展，私人企業2020年以前由大型能源業者投入，累積投資金額逾15億美元；但從2020年到2024年，已有許多非能源業的科技大廠加入投資，短短五年之間就投入56億美元，尤其包括美國的Helion Enegry及ZAP Energy等公司，正將核融合新技術的發展朝向小型化的目標邁進。

聚界潔能所開發的第一項產品核融合熱能系統，目前全球已有11家公司正朝著相同的目標在努力，其中聚界開發的系統可說是全球體積最小的設備。張立荃表示，雖然距離商業化階段，還需要投入相當大的努力，但是聚界已透過國內外業界及學界協助，努力克服關鍵零組件及材料上的問題，未來希望能在台灣打造核融合技術的產業鏈。

聚界潔能公司說明，目前公司已與多個國際機構合作，諸如與巴西國家核能研究院（IPEN）和摩納哥皇室基金會等陸續簽署了合作備忘錄，透過提供「實作」教育經驗來培養當地核融合人才。作為一個小型國家，摩納哥在推動全球環保和新能源技術的發展相當積極，期盼成為核融合領域中的關鍵推動者，並為全球能源轉型做出貢獻。