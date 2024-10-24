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英業達拚 AI 邊緣應用 董座葉力誠看好「HAI」稱有大商機

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達董事長葉力誠。記者吳康瑋／攝影
英業達董事長葉力誠。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）近年強攻AI邊緣應用領域，23日也在2024 AIoT展秀出與凌群（2453）合作的最新「智慧家庭創新應用」解決方案，而董事長葉力誠也直言，自己看好HAI（以人為本的AI）方面的發展，而這方面還有很多發展空間（商機），未來也將攜手市場夥伴，探索出更多的場景，透過結合不同的垂直領域、持續開發出更多全新的應用，這將會為集團帶來蠻大的收獲。

據悉，英業達23日攜手凌羣電腦在南港展覽館發表雙方最新合作的「智慧家庭」解決方案，這套解決方案中結合「凌羣智慧型服務機器人 Ayuda」、「英業達 AIM-Edge QCOl 邊緣運算盒」、「北美智慧家居監控攝影機 Lorex鏡頭」及「微軟 Azure 雲端服務」等多方技術的結晶，葉力誠也直言，這套全新的方案集結了多方的合作，擁有相當豐富的功能，也是為「智慧家庭領域」提供了一個相當不錯的範本。

對於媒體詢問「機器人的發展好像還沒成熟？」董事長葉力誠則表示，在這套系統中稱呼的「居家機器人」其實就是ㄧ個「概念性」的講法，事實上，他主要運用的概念，就是讓訊息在不同的端點之間進行收發、傳遞，舉例來講，我想大家目前比較常用的可能就是手機，而手機作為一個「終端」，也是可以發出訊息、接收訊息的「端點」。

葉力誠表示，這次提及的「居家機器人」就是搭載在系統中，可以主動反應、偵測居家環境中是否出現危險的一個存在，例如說我們如果跟「保全業」進行合作，那這套系統就可以在偵測到危險時，主動通知保全來處理，進一步甚至可以跟警政系統來連線，我想這些部分，都是未來可以進一步去發展的應用方向。

英業達董事長葉力誠。記者吳康瑋／攝影
英業達董事長葉力誠。記者吳康瑋／攝影

AI 智慧家庭 機器人 英業達

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