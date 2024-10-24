古生物如何演化？ 機器人可模擬構造
古生物從水中到陸地生活，演化過程由機器人模擬呈現！相較於電腦模擬化石，科學家研發出「古式機器人」，不只重建古生物的身體構造，甚至呈現牠們移動方式、速度和能量消耗的演化過程。專家認為，機器人技術有巨大潛力，有助於測試有關生命歷史的假設。
研發古式機器人
《Science X》報導，由機器人專家、古生物學家和科學家組成的研究團隊研發出一款「古式機器人」，研究約3.9億年前的古生物如何從水中過渡到陸地，其可以模擬滅絕生物復活並展示身體結構變化，以及呈現古生物移動方式、速度和能量消耗的演化過程。
事實上，重建古代動物的身體相較於電腦模擬更有優勢。劍橋大學生物機器實驗室石田博士表示，這些經過數百萬年演化的古生物，僅需透過程式碼或3D列印方式，便能在一天的實驗中模擬數百萬年的演化過程。
目前，研究團隊正致力於研究某魚類如何進化出在陸地上「行走」的能力。石田指出，建造一隻機器魚有助理解相關演化機制的變化，若可以了解演化過程如何導致一系列不同的物種，也許就可以對未來生物演化有更進一步的推測。
推測生物演化進展
《衛報》報導，古式機器人技術可以解答包括脊椎動物如何從水生環境轉變為陸地環境的生活，以及四足行走變成兩足行走的演化過程，這些都無法僅通過觀察化石遺骸而得出結論。
「古式機器人技術有巨大潛力。」愛丁堡大學古生物學家布魯薩特表示，這項技術令人著迷，透過建造機器人模擬巨型恐龍如何行走，尤其使用機器人研究重大演化轉變的潛力，都有助於測試有關生命歷史的假設。
然而，研究團隊仍缺乏全面的古生物化石記錄，其中許多古生物僅從部分骨骼中得知，因此不容易重建牠們的完整活動範圍。如今，該團隊正處於構建古式機器人的早期階段，並期盼在明年能取得更多成果。
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