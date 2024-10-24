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Google擴充AI手機陣容 Pixel新款在台開賣

中央社／ 台北24日電
A Google Pixel 9 Pro。路透
A Google Pixel 9 Pro。路透

Google今年稍早宣布將推出6.3吋智慧型手機Pixel 9 Pro，擴大人工智慧（AI）手機產品線，今天Pixel 9 Pro正式在台灣開賣，並透過軟體更新方式提供更多實用功能。

Pixel裝置的10月新功能包括Android 15作業系統版本更新、更多AI功能、進階的相機表現和全新防竊安全防護功能等。在接下來幾週內，使用者的裝置將陸續收到更新通知。

根據DIGITIMES最新研究，隨著大型語言模型（LLM）及生成式AI功能被導入智慧型手機且不斷進步，手機用戶透過個人智慧助理，將更方便操控裝置及使用應用程式。

Google台灣行銷副總經理黃寶萱在官方部落格發表文章說，Pixel手機更新後，升級版「魔術降噪」功能可以降低影片中的干擾噪音，像是汽車喇叭聲、風聲或吵雜人群聲，還可以個別調高或降低特定聲音，或區別影片中的不同人聲，讓影片中的音訊更清晰。這項功能將支援Pixel 8與Pixel 9系列裝置。

Pixel 6與後續機型的使用者，現在可以更方便拍出星空照片，只要打開Pixel相機，點開「夜視」圖示，滑動至「天文攝影」，按下快門按鈕後，使用者將有5秒時間可以設置手機，將螢幕朝上面對天空，拍下夜空照片。

「溫度計」應用程式可以搭配相機功能使用，幫助使用者透過螢幕上顯示的溫度感測器位置，來精準定位想要測量的目標，測得即時溫度。這項功能將支援Pixel 8 Pro、Pixel 9 Pro與Pixel 9 Pro XL等3款裝置。

此外，透過Google AI和動作感測器，全新的「失竊防護」功能可以偵測是否有人搶走手機，並試圖跑步、騎單車或開車逃逸，進一步自動鎖定手機螢幕。

使用者也可以使用「遠端鎖定」功能，只要輸入自己的電話號碼並通過簡單的快速安全驗證，就可以使用任何裝置快速鎖定手機，爭取更多時間恢復帳戶。

AI Google Pixel 智慧型手機

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