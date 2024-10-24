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台灣發展高空氣球通訊平台 黃彥男：數發部將持續投入資源研發

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
數發部長黃彥男今日與多位政府部會代表、業界與學界專家赴台東共同見證這項創新技術的突破性發展。記者馬瑞璿／攝影
數發部長黃彥男今日與多位政府部會代表、業界與學界專家赴台東共同見證這項創新技術的突破性發展。記者馬瑞璿／攝影

台灣天災不斷，地緣政治也帶來不小影響，為強健台灣通訊韌性，數位發展部今（24）日在台東鹿野高台舉辦「高空通訊平台升空測試與展示」，首度以國產、國造的繫留型高空氣球建置近地高空通訊平台，這是國際上少有的立體通訊系統，未來會積極布局台灣高空通訊平台產業發展。

數發部長黃彥男今日與多位政府部會代表、業界與學界專家共同見證這項創新技術的突破性發展。

本次展示的高空通訊平台可升空至800公尺的高度並穩定停留，提供半徑達11公里的地面網路覆蓋，搭載獨立的能源供應裝置，採用氫燃料電池作為主要能源來源，確保即使在長時間運作下，依然能夠提供穩定可靠且低汙染的電力供應，高空通訊平台具備50公斤的載重能力，使其有更多的設備選項，從而增強其應用彈性，可因應更多的使用情境。

此外，該平台能持續滯空超過14天，顯示長時間提供穩定通訊服務的能力，極大提高災害期間的通訊恢復效率，並大幅度提升災區與偏鄉地區的通訊能力，減少數位落差。

黃彥男指出，這項技術突破將大幅強化台灣面對天災與重大事件的應變能力，尤其在基礎設施受損時，能夠快速恢復通訊，協助災後救援與公共安全保障。此外，高空通訊平台未來亦可運用於偏遠地區，解決當前數位落差問題，實現更普及的通訊服務，並強調數發部將持續投入資源，推動該平台效能優化，確保能在更多緊急應變場景中進行應用，為台灣的數位韌性提供有力支撐。

數發部指出，本次計畫協同國內多個研究單位與企業，以及攜手各部會共同推動，展示政府與各界合作成果。活動現場也演示多項技術，包括模擬災害情境下的通訊中斷與恢復過程，透過高空通訊平臺提供的臨時訊號，結合無人機進行受困民眾的搜救，讓與會者充分體驗高空通訊平臺的即時應用成效。

數發部表示，將持續推動創新技術的發展，致力實現「數位連結，嶄新視野」的願景，並期待未來能在更多應用場景中，將這項技術發揮至最大潛力。

數位發展部 無人機 願景 黃彥男

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