首個國產國造高空通訊平台升空 網路覆蓋率半徑達11公里

數位發展部24日在台東縣鹿野高台舉辦「高空通訊平台升空測試與展示」，首度以國產國造的繫留型高空氣球建置近地高空通訊平台，展示高空通訊平台在災害發生後迅速恢復通訊的應用潛力，強化台灣通訊應變韌性。數發部長黃彥男表示，這次展示的高空通訊平台可以說是台灣之光，此次展示升空800公尺的高度並穩定停留，提供半徑達11公里的地面網路覆蓋，算是全球首個試驗。

數位發展部部長黃彥男今日與多位政府部會代表、業界與學界專家共同見證這項創新技術的突破性發展。本次展示的高空通訊平台可升空至800公尺的高度並穩定停留，提供半徑達11公里的地面網路覆蓋；搭載獨立的能源供應裝置，採用氫燃料電池作為主要能源來源，確保即使在長時間運作下，依然能夠提供穩定可靠且低汙染的電力供應；高空通訊平台並具備50公斤的載重能力，使其有更多的設備選項，從而增強其應用彈性，可因應更多的使用情境。

黃彥男提到，台灣不只是一個天災很多的地方，也因為地緣政治的關係，我國必須保持通訊韌性，發展可控的機制 讓我們可以保持韌性 這是全球第一個這樣的試驗， 未來如果可以持續研發也可能發展為多元應用的方案。

此外，該平台能持續滯空超過14天，顯示長時間提供穩定通訊服務的能力，極大提高災害期間的通訊恢復效率，並大幅度提升災區與偏鄉地區的通訊能力，減少數位落差。上面搭載的電池為工研院所研發的燃料電池，比起同重量的離電池相較，可增加三倍以上的時間，燃料電池是直接將氫氣燃料的化學能轉化為電能，具備高能量密度、高效率、安靜、無污染等特性。

黃彥男強調，這項技術突破將大幅強化台灣面對天災與重大事件的應變能力，尤其在基礎設施受損時，能夠快速恢復通訊，協助災後救援與公共安全保障。此外，高空通訊平台未來亦可運用於偏遠地區，解決當前數位落差問題，實現更普及的通訊服務。

數發部指出，為克服通訊所面臨之限制，國際間逐步朝向探索及發展更加多元的通訊方式，透過太空或高空載具搭載通訊模組，以擴大網路涵蓋範圍。由於高空通訊平台運作範圍位於我國領域上空，具有完整之管控權責 ，由於我國在國際上的特殊地位， 發展高空通訊平台（ HighAltitude Platform Station, HAPS）為我國可自主掌控之通信系統。

數發部指出，目前對於高空通訊平台設立短程與長程目標，短期上希望能夠透過建置高空通訊平台與驗證場域，偕同國內產學研機構開發高空平台載具、非地面通訊系統與電力系統，驗證符合我國需求的多元通訊應用服務，強化國家通訊網路服務。

至於在遠程上，數發部表示，以完成高空通訊平台建置與應用服務驗證為目標進行相關研析工作，布局國內高空通訊平台產業發展，奠定未來推動實際應用的根基。

數位發展部資源管理司司長牛信仁也說明，目前全球都有在做這樣的試驗，只是大多都還在研究階段，並還沒有商轉，但未來如果隨著技術的不斷發展，也可望應用到更多地方，也不排除未來可以商轉。

數發部指出，本次計畫協同國內多個研究單位與企業，以及攜手各部會共同推動，展示政府與各界合作成果。黃彥男強調數發部將持續投入資源，推動該平台效能優化，確保能在更多緊急應變場景中進行應用，為台灣的數位韌性提供有力支撐。

活動現場也演示多項技術，包括模擬災害情境下的通訊中斷與恢復過程，透過高空通訊平台提供的臨時訊號，結合無人機進行受困民眾的搜救，讓與會者充分體驗高空通訊平台的即時應用成效。