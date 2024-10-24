快訊

周杰倫演唱會門票喊到30萬 北市警速破全台最大賣黃牛票Line群組

網炸鍋！麥當勞「獵人BOOK牌」突改贈送規則 「得來速、外送」拿不到了

台中「秋健身」才促銷就傳倒閉 消保官：快向發卡銀行申請止付

聽新聞
0:00 / 0:00

趕快更新！三星電子 Galaxy AI 繁體中文正式上線

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
三星今宣布Galaxy AI繁體中文預計於10月底正式上線，只需至「設定」中下載「語言套件」，台灣星粉即可享有更在地化的AI使用體驗。(美聯社)
三星今宣布Galaxy AI繁體中文預計於10月底正式上線，只需至「設定」中下載「語言套件」，台灣星粉即可享有更在地化的AI使用體驗。(美聯社)

三星Galaxy AI於今年年初問世，其多樣化功能助力創作、溝通、娛樂、生產力，提升生活便利及工作效率，深受用戶喜愛；三星亦致力推動創新普及，透過軟體更新陸續造福更多Galaxy行動裝置用戶。三星今宣布Galaxy AI繁體中文預計於10月底正式上線，只需至「設定」中下載「語言套件」，台灣星粉即可享有更在地化的AI使用體驗。

Galaxy AI繁體中文助攻 輕鬆搞定生活大小事

Galaxy AI具備豐富的翻譯功能，從日常通話、社群訊息、會議錄音到文件與網頁翻譯，完美應對各式應用場景。

翻譯助理：出外旅遊不再雞同鴨講，聆聽國外導覽、演講時，還可以運用聆聽模式，掌握精彩內容。

通話即時翻譯：國際通話無障礙，讓語言不再成為溝通的瓶頸，出國玩美食名店輕鬆訂位，並支援LINE、WhatsApp等第三方通訊軟體，使用更便利。

訊息即時翻譯助理：輸入中文便能轉換成外語，與外籍友人訊息聊天、寫外文商務電子郵件超實用。其中，智慧寫手能針對輸入內容提供適當建議，不論向客戶傳送禮貌訊息，還是撰寫社群媒體文案，都能確保用語恰當並符合原意。

語音轉文字智慧助理：能一鍵將錄音轉為逐字稿，並進行翻譯、摘要整理，讓長時間的課堂、會議紀錄更高效流暢，是商業人士及學生的得力助手。

網頁摘要智慧助理：需大量瀏覽新聞外電、外語論文時，透過Galaxy AI即可快速翻譯、摘要網頁重點，節省寶貴時間。

智慧回覆建議：忙碌行走時，突然收到同事詢問活動的訊息通知，Galaxy Z Flip6的智慧回覆建議功能，可根據使用者語氣和過去對話生成適合內容，不需停下腳步、展開手機即能快速應對。

AI 三星 社群媒體 軟體

延伸閱讀

卡位雙11購物節商機 台灣三星祭出多項好康

Samsung Week雙11購物節登場！超狂優惠攻略大公開

三星 Galaxy Z Fold 特別版登場 搭載高通 S8 Gen 3 處理器

韓媒：台積電Q3可能再度技壓三星 奪回晶片銷售龍頭寶座

相關新聞

工研院結合凌通打造「大小核平台」助製造業智能化發展

工研院推動國內製造業邁向智慧工廠，攜手凌通科技開創邊緣AI運算平台，共同打造出「智慧工廠5G+AI次系統異質大小核平台」...

古生物如何演化？ 機器人可模擬構造

古生物從水中到陸地生活，演化過程由機器人模擬呈現！相較於電腦模擬化石，科學家研發出「古式機器人」，不只重建古生物的身體構造，甚至呈現牠們移動方式、速度和能量消耗的演化過程。專家認為，機器人技術有巨大潛力，有助於測試有關生命歷史的假設。

科技大老談AI機器人夢 劉揚偉：GAI 才第二級有大未來

AI機器人產業熱門，科技業大老大談看法，鴻海（2317）董事長劉揚偉23日出席AIIA聯盟成立大會指出，人工智慧機器人...

新漢旗下創博 攜三大AI機器人控制方案進軍韓國

面對全球自動化及智慧製造的快速成長，尤其是在機器人技術和人工智慧應用上的急速發展，工業電腦廠新漢（8234）旗下創博（N...

國內首次核融合論壇 聚界潔能：小型核融合拚五年內商轉

行政院長卓榮泰日前接受外媒專訪，強調對「新核能技術抱持開放態度」，希望台灣也能跟上全球趨勢和新的核能技術。國內唯一投入核...

英業達拚 AI 邊緣應用 董座葉力誠看好「HAI」稱有大商機

代工大廠英業達（2356）近年強攻AI邊緣應用領域，23日也在2024 AIoT展秀出與凌群（2453）合作的最新「智慧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。