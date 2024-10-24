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趕快更新！三星電子 Galaxy AI 繁體中文正式上線
三星Galaxy AI於今年年初問世，其多樣化功能助力創作、溝通、娛樂、生產力，提升生活便利及工作效率，深受用戶喜愛；三星亦致力推動創新普及，透過軟體更新陸續造福更多Galaxy行動裝置用戶。三星今宣布Galaxy AI繁體中文預計於10月底正式上線，只需至「設定」中下載「語言套件」，台灣星粉即可享有更在地化的AI使用體驗。
Galaxy AI繁體中文助攻 輕鬆搞定生活大小事
Galaxy AI具備豐富的翻譯功能，從日常通話、社群訊息、會議錄音到文件與網頁翻譯，完美應對各式應用場景。
翻譯助理：出外旅遊不再雞同鴨講，聆聽國外導覽、演講時，還可以運用聆聽模式，掌握精彩內容。
通話即時翻譯：國際通話無障礙，讓語言不再成為溝通的瓶頸，出國玩美食名店輕鬆訂位，並支援LINE、WhatsApp等第三方通訊軟體，使用更便利。
訊息即時翻譯助理：輸入中文便能轉換成外語，與外籍友人訊息聊天、寫外文商務電子郵件超實用。其中，智慧寫手能針對輸入內容提供適當建議，不論向客戶傳送禮貌訊息，還是撰寫社群媒體文案，都能確保用語恰當並符合原意。
語音轉文字智慧助理：能一鍵將錄音轉為逐字稿，並進行翻譯、摘要整理，讓長時間的課堂、會議紀錄更高效流暢，是商業人士及學生的得力助手。
網頁摘要智慧助理：需大量瀏覽新聞外電、外語論文時，透過Galaxy AI即可快速翻譯、摘要網頁重點，節省寶貴時間。
智慧回覆建議：忙碌行走時，突然收到同事詢問活動的訊息通知，Galaxy Z Flip6的智慧回覆建議功能，可根據使用者語氣和過去對話生成適合內容，不需停下腳步、展開手機即能快速應對。
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