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鴻海集團拓展新能源車充電樁版圖 旗下鴻騰進軍中東

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
鴻海（2317）旗下鴻騰精密科技宣布與 Saleh Suleiman Alrajhi & Sons共同成立合資企業，以支持沙烏地 2030 願景。此合作夥伴關係將生產沙烏地阿拉伯本地製造的電動車（EV）充電站，進一步鞏固沙烏地在可再生能源及技術創新領域的地位。聯合報系資料照片
鴻海（2317）旗下鴻騰精密科技宣布與 Saleh Suleiman Alrajhi & Sons共同成立合資企業，以支持沙烏地 2030 願景。此合作夥伴關係將生產沙烏地阿拉伯本地製造的電動車（EV）充電站，進一步鞏固沙烏地在可再生能源及技術創新領域的地位。聯合報系資料照片

鴻海（2317）旗下鴻騰精密科技宣布與 Saleh Suleiman Alrajhi & Sons共同成立合資企業，以支持沙烏地 2030 願景。此合作夥伴關係將生產沙烏地阿拉伯本地製造的電動車（EV）充電站，進一步鞏固沙烏地在可再生能源及技術創新領域的地位。

作為Alrajhi的重要子公司，Next Charger 擁有當地充電樁產業的經驗，同時也與主要歐洲品牌及本地經銷商的長期合作，這些經驗將應用於合資企業，加速未來取得驗證。

此合作夥伴關係得到沙國能源部長阿卜杜勒阿齊茲·本·薩勒曼·阿勒沙特王子（H.E. Prince Abdulaziz bin Salman Al-Saud）、工業和礦產資源部長班達爾·阿爾霍拉耶夫（H.E. Bandar Alkhorayef）以及政府部長哈馬德·阿爾謝赫（H.E. DR. Hamad Al AlSheik）的支持。

簽署儀式由費哈德·賓·納瓦夫·阿勒沙特王子（HH Prince Fahad bin Nawaf Al Saud）發表開幕致詞，強調他在王儲穆罕默德·本·薩勒曼（HRH Crown Prince Mohammad Bin Salman）領導下的共同願景。費哈德王子強調，將致力為沙烏地阿拉伯創造一個可持續且多元化的未來，這項合資企業將推動沙烏地阿拉伯新能源汽車領域的成長。

鴻騰精密將提供充電解決方案，及電源模組設計能力和製造技術。Alrajhi董事長薩利赫·蘇萊曼·阿卜杜勒阿齊茲·阿勒拉吉（Saleh Suleiman Abdulaziz AlRajhi）表示，此合作將透過減少沙烏地阿拉伯對進口人才的依賴、同時加強培養本土專業技能，期待能促進就業機會，並提升技術自給能力，與鴻騰精密的合作將有助於邁向本地製造。

鴻騰精密（FIT）的充電樁已通過沙烏地阿拉伯標準、計量與品質組織（SASO）的認證。其設計團隊也獲 2024 年 IF 設計獎和德國紅點設計獎，將為合資企業提供客製化方案，依據市場需求量身打造充電器設計。鴻騰精密充電樁業務負責人指出，合資企業將開發針對沙烏地阿拉伯特殊環境條件的高品質充電站，尤其考量當地強烈的日照，產品已進行紫外線測試，以確保耐用性。

充電樁 沙烏地阿拉伯 紅點設計獎 電動車 鴻海

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