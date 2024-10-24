鴻海集團拓展新能源車充電樁版圖 旗下鴻騰進軍中東
鴻海（2317）旗下鴻騰精密科技宣布與 Saleh Suleiman Alrajhi & Sons共同成立合資企業，以支持沙烏地 2030 願景。此合作夥伴關係將生產沙烏地阿拉伯本地製造的電動車（EV）充電站，進一步鞏固沙烏地在可再生能源及技術創新領域的地位。
作為Alrajhi的重要子公司，Next Charger 擁有當地充電樁產業的經驗，同時也與主要歐洲品牌及本地經銷商的長期合作，這些經驗將應用於合資企業，加速未來取得驗證。
此合作夥伴關係得到沙國能源部長阿卜杜勒阿齊茲·本·薩勒曼·阿勒沙特王子（H.E. Prince Abdulaziz bin Salman Al-Saud）、工業和礦產資源部長班達爾·阿爾霍拉耶夫（H.E. Bandar Alkhorayef）以及政府部長哈馬德·阿爾謝赫（H.E. DR. Hamad Al AlSheik）的支持。
簽署儀式由費哈德·賓·納瓦夫·阿勒沙特王子（HH Prince Fahad bin Nawaf Al Saud）發表開幕致詞，強調他在王儲穆罕默德·本·薩勒曼（HRH Crown Prince Mohammad Bin Salman）領導下的共同願景。費哈德王子強調，將致力為沙烏地阿拉伯創造一個可持續且多元化的未來，這項合資企業將推動沙烏地阿拉伯新能源汽車領域的成長。
鴻騰精密將提供充電解決方案，及電源模組設計能力和製造技術。Alrajhi董事長薩利赫·蘇萊曼·阿卜杜勒阿齊茲·阿勒拉吉（Saleh Suleiman Abdulaziz AlRajhi）表示，此合作將透過減少沙烏地阿拉伯對進口人才的依賴、同時加強培養本土專業技能，期待能促進就業機會，並提升技術自給能力，與鴻騰精密的合作將有助於邁向本地製造。
鴻騰精密（FIT）的充電樁已通過沙烏地阿拉伯標準、計量與品質組織（SASO）的認證。其設計團隊也獲 2024 年 IF 設計獎和德國紅點設計獎，將為合資企業提供客製化方案，依據市場需求量身打造充電器設計。鴻騰精密充電樁業務負責人指出，合資企業將開發針對沙烏地阿拉伯特殊環境條件的高品質充電站，尤其考量當地強烈的日照，產品已進行紫外線測試，以確保耐用性。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 iPad mini 7蘋果官網突襲登場！升級A17 Pro晶片 價格、規格6大看點一次看
📢 LINE免費貼圖3款來了！這款免任務爽用半年 上班族社畜必用它解悶
📢 資費優惠懶人包／4G吃到飽488！5G送2千元神祕小禮、不限速半價超便宜
📢 16490元的ROG Azoth Extreme電競鍵盤開箱！鋁合金機身 雪軸誘人好敲打
📢 蘋果最便宜iPhone SE 4保護殼外洩！3大看點成2025年最期待平價手機
📢 免年繳！微軟推Office 2024花4790元永久買斷 PC、Mac都可用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言