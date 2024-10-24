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黃仁勳：新晶片瑕疵 輝達的錯

聯合報／ 編譯湯淑君／綜合報導

繪圖晶片大廠輝達執行長黃仁勳昨造訪丹麥時證實，輝達最新款Blackwell人工智慧（ＡＩ）晶片設計上的確有「瑕疵」，可運作但良率低。但他坦承，此瑕疵「百分之百」是輝達的錯誤。

突發新聞網站Baha Breaking News報導，黃仁勳說，這款設計上的瑕疵「百分之百是輝達的錯」，並表示台積電公司已協助亡羊補牢，且持續「以不可思議的速度」呈現進展。

路透報導，黃仁勳也提到，歐盟的ＡＩ投資遙遙落後美國和中國大陸，儘管通過世界第一套ＡＩ監管規則並於八月生效，但至今只有少數幾家歐洲ＡＩ公司，歐盟必須急起直追。他說，「歐盟必須加速發展ＡＩ。每個國家都覺醒到，數據如今是一種國家資源」。

歐盟 輝達 黃仁勳

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