幫華為製造晶片？外傳美商務部調查 台積闢謠

外國媒體指稱美國商務部在調查台積電是否在幫華為製造晶片，違反美國出口管制。台積電昨回應，作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規；台積已主動就相關事項與美國商務部進行溝通，目前並未獲悉台積成為任何調查的對象。

英國「金融時報」廿二日報導，台積電最近通知美國商務部，原因是有客戶訂購一款類似華為昇騰（Ascend）910Ｂ晶片，該款晶片是訓練大型語言模型的處理器，在美國實施制裁前，台積電曾生產昇騰910Ｂ晶片。

外媒指加拿大研究業者TechInsights拆解華為最高階的ＡＩ晶片後，發現其中一顆昇騰910Ｂ晶片是由台積電製造，但不清楚這顆晶片流向華為的管道。金融時報則報導，台積電在收到一家客戶下單生產類似華為昇騰910Ｂ晶片的訂單後心存懷疑，同時告知這家客戶和美國商務部，美國商務部的調查是與台積電「有關」，但台積電並非調查對象，商務部和台積電之間確實已討論過有公司企圖規避出口管制，但沒有台積電蓄意違反規定的跡象。

台積昨回應，自二○二○年九月中旬起就不再向華為出貨；公司有完備可全面監控和確保合規性的出口管制機制，如果認為有任何可疑情形，會迅速採取行動以確保合乎相關法律，包括進行盡職調查，並在需要時主動與客戶和主管機關等相關單位溝通。

半導體業者表示，從技術層面，台積電絕對有能力追蹤先進製程生產的ＡＩ晶片流向；但從商業層面考量，台積電不可能犧牲龐大的商機利益，違法暗地出貨給遭美國禁止的地區或廠商。

熟悉半導體製程的業者說，台積電有能力建立經由台積生產的晶片追蹤機制，這類追蹤技術，有的透過光罩製程時鍵入辨識碼，有的透過獨特工序就能清楚看出是在哪個廠生產，有的是在晶片內植入衛星定位系統，端看這類晶片要達到何種程度的追蹤程度。

此外，台積電也有一套完備的監控系統，包括會先調查建立投片廠商晶片用在什麼用途？賣給誰及賣到何處？如果發現投片商有涉及不法意圖，台積電不可能接單。