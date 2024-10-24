快訊

周杰倫演唱會門票喊到30萬 北市警速破全台最大賣黃牛票Line群組

網炸鍋！麥當勞「獵人BOOK牌」突改贈送規則 「得來速、外送」拿不到了

台中「秋健身」才促銷就傳倒閉 消保官：快向發卡銀行申請止付

聽新聞
0:00 / 0:00

幫華為製造晶片？外傳美商務部調查 台積闢謠

聯合報／ 國際中心、記者簡永祥／綜合報導
台積電。路透社
台積電。路透社

外國媒體指稱美國商務部在調查台積電是否在幫華為製造晶片，違反美國出口管制。台積電昨回應，作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規；台積已主動就相關事項與美國商務部進行溝通，目前並未獲悉台積成為任何調查的對象。

英國「金融時報」廿二日報導，台積電最近通知美國商務部，原因是有客戶訂購一款類似華為昇騰（Ascend）910Ｂ晶片，該款晶片是訓練大型語言模型的處理器，在美國實施制裁前，台積電曾生產昇騰910Ｂ晶片。

外媒指加拿大研究業者TechInsights拆解華為最高階的ＡＩ晶片後，發現其中一顆昇騰910Ｂ晶片是由台積電製造，但不清楚這顆晶片流向華為的管道。金融時報則報導，台積電在收到一家客戶下單生產類似華為昇騰910Ｂ晶片的訂單後心存懷疑，同時告知這家客戶和美國商務部，美國商務部的調查是與台積電「有關」，但台積電並非調查對象，商務部和台積電之間確實已討論過有公司企圖規避出口管制，但沒有台積電蓄意違反規定的跡象。

台積昨回應，自二○二○年九月中旬起就不再向華為出貨；公司有完備可全面監控和確保合規性的出口管制機制，如果認為有任何可疑情形，會迅速採取行動以確保合乎相關法律，包括進行盡職調查，並在需要時主動與客戶和主管機關等相關單位溝通。

半導體業者表示，從技術層面，台積電絕對有能力追蹤先進製程生產的ＡＩ晶片流向；但從商業層面考量，台積電不可能犧牲龐大的商機利益，違法暗地出貨給遭美國禁止的地區或廠商。

熟悉半導體製程的業者說，台積電有能力建立經由台積生產的晶片追蹤機制，這類追蹤技術，有的透過光罩製程時鍵入辨識碼，有的透過獨特工序就能清楚看出是在哪個廠生產，有的是在晶片內植入衛星定位系統，端看這類晶片要達到何種程度的追蹤程度。

此外，台積電也有一套完備的監控系統，包括會先調查建立投片廠商晶片用在什麼用途？賣給誰及賣到何處？如果發現投片商有涉及不法意圖，台積電不可能接單。

台積電 晶片 美國商務部

延伸閱讀

第17屆台積電書篆大賞「墨·在紙上」 鼓勵學子觀察並體驗紙墨間的日常科學

美國晶片法25％稅負抵減 適用範圍擴及晶圓但仍排除多晶矽

間接替華為代工？台積電：自2020年9月中旬起就不再向華為出貨

韓媒：英特爾擬攜手三星 組晶圓代工聯盟抗台積

相關新聞

工研院結合凌通打造「大小核平台」助製造業智能化發展

工研院推動國內製造業邁向智慧工廠，攜手凌通科技開創邊緣AI運算平台，共同打造出「智慧工廠5G+AI次系統異質大小核平台」...

古生物如何演化？ 機器人可模擬構造

古生物從水中到陸地生活，演化過程由機器人模擬呈現！相較於電腦模擬化石，科學家研發出「古式機器人」，不只重建古生物的身體構造，甚至呈現牠們移動方式、速度和能量消耗的演化過程。專家認為，機器人技術有巨大潛力，有助於測試有關生命歷史的假設。

科技大老談AI機器人夢 劉揚偉：GAI 才第二級有大未來

AI機器人產業熱門，科技業大老大談看法，鴻海（2317）董事長劉揚偉23日出席AIIA聯盟成立大會指出，人工智慧機器人...

新漢旗下創博 攜三大AI機器人控制方案進軍韓國

面對全球自動化及智慧製造的快速成長，尤其是在機器人技術和人工智慧應用上的急速發展，工業電腦廠新漢（8234）旗下創博（N...

國內首次核融合論壇 聚界潔能：小型核融合拚五年內商轉

行政院長卓榮泰日前接受外媒專訪，強調對「新核能技術抱持開放態度」，希望台灣也能跟上全球趨勢和新的核能技術。國內唯一投入核...

英業達拚 AI 邊緣應用 董座葉力誠看好「HAI」稱有大商機

代工大廠英業達（2356）近年強攻AI邊緣應用領域，23日也在2024 AIoT展秀出與凌群（2453）合作的最新「智慧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。