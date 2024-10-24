科技論壇11月20日登場 簡立峰：強大AI帶動產業進步

沛星科技（Appier）暨中華電信董事、Google台灣前董事總經理簡立峰指出，生成式AI透過大語言模型（LLM）快速成為人們的輔助工具，現在AI是輔助者，未來可能代替人類成為決定者，目前還是AI與人類協力合作的時代，賦能人類做超越能力的事情，但更需要注意帶來的衝擊。

他強調，AI世代將會熟練使用AI助手，強大的AI將會帶動產業發展與團體進步，惟法律、社會文化和教育制度都要跟上，以面對AI帶來的環境變化。

經濟日報將於11月20日舉辦2024科技論壇，以「AI賦能 催動產業智慧升級」為主題，邀請各界專家探討如何發揮台灣資通訊產業優勢，透過產業跨業、跨界合作，催動產業智慧升級，掌握AI新革命帶來的新商機。本論壇由中華電信、工研院、資策會、日月光集團、玉山銀行、凱基金控（2883）協辦。

簡立峰當天將以「AI世代新風貌」為主題發表專題演講。他認為，AI作為「輔助者」的地位已不可否認，給予各行各業極大幫助，今年諾貝爾物理獎、化學獎罕見頒給非專業學門的AI研究者，包括物理獎得主有電腦科學家，化學獎得主也包括Alphabet旗下的DeepMind創辦人。

現在幾乎所有內容都可以輕鬆翻譯成多國語言，如此一來強勢文化的國家，內容將更快速進入其他國家，主宰其文化和價值觀。社會制度、法律和文化必須跟得上很重要，以因應AI快速發展的衝擊。

簡立峰指出，未來AI世代的學習方式和結果，會有更大改變，將來的學生用問問題就可以得到答案，與過去傳統教育學習推論答案的方式完全不同。但也因為大家都會用AI，如果不能學習更好的推論能力，沒有顯著差異，就會被AI取代。

以此來看，簡立峰預期，未來是一個「80分才及格」的年代，會讓專業領域工作者的成就感大幅削減，因為過去學很久的東西，AI很快就學會、模仿，做得比人更好，要培養出專業人才會更難，更難的是鼓勵孩子去學專業、自我學習，面對「問就有答案」的快速AI，培養自我學習能力會更挑戰，但若不培養，未來學習能力可能隨AI強大而消失。

簡立峰認為，AI有好也有壞，個人在AI時代變得很渺小，但利用AI造成的成就與影響很大，他近期在中研院的交流中發現，AI找題目、讀論文的能力都比研究員強，顯示出對舊世代的衝擊，但給了新世代機會。