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晶圓一哥內外管控嚴謹

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

外媒近期對華為AI晶片偷用台積電（2330）技術疑似違反出口管制大作文章，台積電強調自2020年9月中旬起就不再向華為出貨，並已主動就報告中的事項與美國商務部進行溝通。目前並未獲悉台積公司成為任何調查的對象。業界認為，台積電公司規模全球化，客戶管理、風險管理已有完備系統，外界「免驚」。

台積電在年報中明確列出，公司出口管控系統與政策建置完成多年，並獲經濟部國際貿易局核發「內部管控制度出口商」認證，旨在確保公司及所屬子公司資訊、技術、產品、原物料及設備等出口均符合法令。

依據台積電年報，公司實施「No ECCN No Shipment」管控措施，要求客戶必須告知公司有關其產品的最終用途（End Use）、出口管控分類號（ECCN）以及相關之資訊，「沒有ECCN就不出貨」，俾供判斷該項貨品交易是否須申請出口許可。

此外，台積電年報也明確列出，為確保相關人員深入瞭解相關規範，單是2022年公司即進行12場面對面會議訓練，並提供線上課程， 對業務相關同仁給予相關法規遵循訓練。

台積電 美國商務部 華為

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