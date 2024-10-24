AI創新應用聯盟 成立
「AI創新應用聯盟（AIIA）」昨（23）日成立，由電電公會號召發起，電電公會理事長李詩欽表示，聯盟成立目的是為台灣打造領先的科技平台，促進AI創新應用技術整合與交流，並推動交通、醫療、製造等產業成長機會，協助政府將更多算力留在台灣。
AIIA聯盟會長徐爵民表示，台灣在AI及半導體技術上的領先地位，是推動AI革命的重要基石。AIIA聯盟將聚焦智慧製造、醫療健康、智慧移動和智慧城市等領域，透過四大專案小組推動AI技術實際落地，未來將與全球同步，建立強大的台灣AI生態系統。
李詩欽透露，聯盟能順利成軍，有一部分要歸功於廣達（2382）董事長林百里，以及多位產業界先進的幫助，期許在慶祝電子展50周年的同時，大家攜手為台灣下一個50年盡早規劃，合力爭取更好的未來。
李詩欽指出，台灣科技產業過去偏向資通訊（ICT）產業，但半導體占了很大部分，造成資源排擠，他認為，為避免排擠效應，應多發起本土業者與ICT產業交流，這次AI創新應用聯盟成立，不僅要加大投資本土新創產業，也會協助政府將更多算力留在台灣，供本土新創業者使用。
李詩欽表示，台北國際電子展這50年來，見證台灣資通訊電子上下游相關運籌服務和全產業鏈發展，這段期間，台灣電子產業從零到全球領先，成為從台灣製造到全球布局的日不落產業。
AI創新應用聯盟（AIIA）成員由八大公協會共同集結，包括台灣人工智慧晶片聯盟（AITA）、台灣雲端物聯網產業協會（CIAT）、中華民國資訊軟體協會（CISA）、國家生技醫療產業策進會（IBMI）、智慧產業電腦物聯網協會（ICAA）、光電科技工業協進會 （PIDA）、台灣資通產業標準協會（TAICS） 以及台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）。
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