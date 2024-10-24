快訊

周杰倫演唱會門票喊到30萬 北市警速破全台最大賣黃牛票Line群組

網炸鍋！麥當勞「獵人BOOK牌」突改贈送規則 「得來速、外送」拿不到了

台中「秋健身」才促銷就傳倒閉 消保官：快向發卡銀行申請止付

AI創新應用聯盟 成立

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

AI創新應用聯盟（AIIA）」昨（23）日成立，由電電公會號召發起，電電公會理事長李詩欽表示，聯盟成立目的是為台灣打造領先的科技平台，促進AI創新應用技術整合與交流，並推動交通、醫療、製造等產業成長機會，協助政府將更多算力留在台灣。

AIIA聯盟會長徐爵民表示，台灣在AI及半導體技術上的領先地位，是推動AI革命的重要基石。AIIA聯盟將聚焦智慧製造、醫療健康、智慧移動和智慧城市等領域，透過四大專案小組推動AI技術實際落地，未來將與全球同步，建立強大的台灣AI生態系統。

李詩欽透露，聯盟能順利成軍，有一部分要歸功於廣達（2382）董事長林百里，以及多位產業界先進的幫助，期許在慶祝電子展50周年的同時，大家攜手為台灣下一個50年盡早規劃，合力爭取更好的未來。

李詩欽指出，台灣科技產業過去偏向資通訊（ICT）產業，但半導體占了很大部分，造成資源排擠，他認為，為避免排擠效應，應多發起本土業者與ICT產業交流，這次AI創新應用聯盟成立，不僅要加大投資本土新創產業，也會協助政府將更多算力留在台灣，供本土新創業者使用。

李詩欽表示，台北國際電子展這50年來，見證台灣資通訊電子上下游相關運籌服務和全產業鏈發展，這段期間，台灣電子產業從零到全球領先，成為從台灣製造到全球布局的日不落產業。

AI創新應用聯盟（AIIA）成員由八大公協會共同集結，包括台灣人工智慧晶片聯盟（AITA）、台灣雲端物聯網產業協會（CIAT）、中華民國資訊軟體協會（CISA）、國家生技醫療產業策進會（IBMI）、智慧產業電腦物聯網協會（ICAA）、光電科技工業協進會 （PIDA）、台灣資通產業標準協會（TAICS） 以及台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）。

AI 半導體 李詩欽

延伸閱讀

大亞漆包線搶攻無人機與低軌衛星商機

台灣成AI影響力中心？鴻海董座劉揚偉：台灣有「五機會、五挑戰」

AI 商機強！鴻海董座劉揚偉：算力需求飆漲「無止無盡」

台北國際電子產業科技展及人工智慧曁物聯網展開幕

相關新聞

工研院結合凌通打造「大小核平台」助製造業智能化發展

工研院推動國內製造業邁向智慧工廠，攜手凌通科技開創邊緣AI運算平台，共同打造出「智慧工廠5G+AI次系統異質大小核平台」...

古生物如何演化？ 機器人可模擬構造

古生物從水中到陸地生活，演化過程由機器人模擬呈現！相較於電腦模擬化石，科學家研發出「古式機器人」，不只重建古生物的身體構造，甚至呈現牠們移動方式、速度和能量消耗的演化過程。專家認為，機器人技術有巨大潛力，有助於測試有關生命歷史的假設。

科技大老談AI機器人夢 劉揚偉：GAI 才第二級有大未來

AI機器人產業熱門，科技業大老大談看法，鴻海（2317）董事長劉揚偉23日出席AIIA聯盟成立大會指出，人工智慧機器人...

新漢旗下創博 攜三大AI機器人控制方案進軍韓國

面對全球自動化及智慧製造的快速成長，尤其是在機器人技術和人工智慧應用上的急速發展，工業電腦廠新漢（8234）旗下創博（N...

國內首次核融合論壇 聚界潔能：小型核融合拚五年內商轉

行政院長卓榮泰日前接受外媒專訪，強調對「新核能技術抱持開放態度」，希望台灣也能跟上全球趨勢和新的核能技術。國內唯一投入核...

英業達拚 AI 邊緣應用 董座葉力誠看好「HAI」稱有大商機

代工大廠英業達（2356）近年強攻AI邊緣應用領域，23日也在2024 AIoT展秀出與凌群（2453）合作的最新「智慧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。