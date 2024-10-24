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安謀槓高通／ 聯發科有望迎轉單

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

安謀（Arm）與長期合作夥伴高通之間授權爭議升溫，高通最快今年底恐無法取得安謀授權，安謀陣營兩大咖「網內互打」，牽動手機與PC供應鏈，業界預期高通最大勁敵聯發科（2454）因產品線幾乎完全與高通重疊，一旦高通出貨有狀況，聯發科將享有龐大的轉單效應，順勢持續擴大市占份額。

聯發科與高通在多項應用互別苗頭，以智慧手機為例，根據市場研究機構Counterpoint報告，今年第2季全球智慧手機晶片市場中，聯發科雖然市占率季減9個百分點，仍以32%的市占率居一哥，高通緊追其後，僅以1個百分點之差，顯示出兩者競爭的激烈程度。

兩家IC設計巨擘也陸續在本月端出最新旗艦5G晶片搶市，聯發科為「天璣9400」，高通為驍龍8 Elite行動平台，除了強力的生成式AI能力，並強調在效能、功耗、連接能力、相機表現以及遊戲能力相較於前一代產品的明顯進步。除此之外，兩強新品都首度導入台積電3奈米製程，也是一大亮點。

由於手機晶片業務直接競爭，聯發科與高通的終端客戶也幾乎重疊，一旦高通供貨有疑慮，品牌廠也可第一時間與聯發科接洽，尋求聯發科的解決方案，聯發科出貨也將順勢提升。

業界指出，高通與聯發科在AI領域的競爭僅於智慧手機，也延燒到PC領域。高通去年大動作投入AI PC市場，目前市場反映正向；至於聯發科則傳出攜手輝達開發3奈米AI PC處理器，最快有於近期準備投片，明年進入量產，搶食高通現在寡占的AI PC市場。

智慧手機 聯發科 高通

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