聽新聞
0:00 / 0:00
安謀槓高通／ 聯發科有望迎轉單
安謀（Arm）與長期合作夥伴高通之間授權爭議升溫，高通最快今年底恐無法取得安謀授權，安謀陣營兩大咖「網內互打」，牽動手機與PC供應鏈，業界預期高通最大勁敵聯發科（2454）因產品線幾乎完全與高通重疊，一旦高通出貨有狀況，聯發科將享有龐大的轉單效應，順勢持續擴大市占份額。
聯發科與高通在多項應用互別苗頭，以智慧手機為例，根據市場研究機構Counterpoint報告，今年第2季全球智慧手機晶片市場中，聯發科雖然市占率季減9個百分點，仍以32%的市占率居一哥，高通緊追其後，僅以1個百分點之差，顯示出兩者競爭的激烈程度。
兩家IC設計巨擘也陸續在本月端出最新旗艦5G晶片搶市，聯發科為「天璣9400」，高通為驍龍8 Elite行動平台，除了強力的生成式AI能力，並強調在效能、功耗、連接能力、相機表現以及遊戲能力相較於前一代產品的明顯進步。除此之外，兩強新品都首度導入台積電3奈米製程，也是一大亮點。
由於手機晶片業務直接競爭，聯發科與高通的終端客戶也幾乎重疊，一旦高通供貨有疑慮，品牌廠也可第一時間與聯發科接洽，尋求聯發科的解決方案，聯發科出貨也將順勢提升。
業界指出，高通與聯發科在AI領域的競爭僅於智慧手機，也延燒到PC領域。高通去年大動作投入AI PC市場，目前市場反映正向；至於聯發科則傳出攜手輝達開發3奈米AI PC處理器，最快有於近期準備投片，明年進入量產，搶食高通現在寡占的AI PC市場。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 iPad mini 7蘋果官網突襲登場！升級A17 Pro晶片 價格、規格6大看點一次看
📢 LINE免費貼圖3款來了！這款免任務爽用半年 上班族社畜必用它解悶
📢 資費優惠懶人包／4G吃到飽488！5G送2千元神祕小禮、不限速半價超便宜
📢 16490元的ROG Azoth Extreme電競鍵盤開箱！鋁合金機身 雪軸誘人好敲打
📢 蘋果最便宜iPhone SE 4保護殼外洩！3大看點成2025年最期待平價手機
📢 免年繳！微軟推Office 2024花4790元永久買斷 PC、Mac都可用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言