鴻海看前景...台灣發展AGI 五優勢、五挑戰
鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（23）日表示，AGI將影響百工百業，台灣擁有先進半導體等五大優勢，也面臨環保與能源等五大挑戰。
劉揚偉強調，台灣發展AGI有五大優勢，首先是擁有先進的半導體產業；第二是完整的科技供應鏈；三是強大的研發能力；第四是國際合作與拓展潛力；第五是抓住了智慧化升級的趨勢。
台灣也面臨五大挑戰，包括：一、能源與環保壓力；二，供應鏈風險；三，技術人才短缺；四，全球競爭加劇；五，市場變化很快，每年AI算力會提升兩三倍，這都會影響到如何選擇科技與如何選擇方向。
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