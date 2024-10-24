黃仁勳：加速運算將無所不在 晶片瑕疵不是台積的錯

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳22日表示，「我們正見證一場新工業革命的曙光，只是這場革命的動力並非蒸汽或電力，而是來自AI。」他並呼籲科技領袖必須讓企業轉變為AI驅動的組織，為新工業革命預做準備，就如輝達正在打造「AI大腦」。

業界預期，隨著黃仁勳疾呼科技業者需改變思維，「以AI驅動」企業發展，可望催動AI產生結構性需求成長，引爆新一波AI商機，帶旺AI伺服器供應鏈鴻海（2317）、廣達、緯創、緯穎及英業達等營運前景。

黃仁勳22日出席顧能（Gartner）於美國舉行的IT Symposium／Xpo大會。他表示，企業執行長和資訊長都必須開始的起點，就是使用AI，接下來就會一切到位，對資訊長而言，最重要的是找到公司內有效益的運作，接著詢問AI如何轉型這些營運。

黃仁勳認為，企業是否擁抱AI為攸關存續的問題，AI將對晶片設計、軟體及供應鏈營運帶來「轉型式」的影響，敦促企業科技領袖必須讓企業轉變為AI驅動的組織，為「新工業革命」預做準備，現在運算無所不在，未來「加速運算與AI將無所不在」。

【編譯湯淑君／綜合外電】外媒先前披露，輝達（NVIDIA）新一代Blackwell架構AI晶片於8月時發現設計有瑕疵而延遲出貨，引發輝達與台積電關係緊張，雙方甚至互相指責，對此，輝達執行長黃仁勳23日造訪丹麥時澄清，相關瑕疵100%是輝達的錯。

突發新聞網站Baha Breaking News報導，黃仁勳不僅把晶片瑕疵的錯完全歸咎於輝達，也強調台積電協助亡羊補牢，並且持續「以不可思議的速度」呈現進展。路透報導，黃仁勳表示，歐盟的AI投資遙遙落後美國和中國大陸，儘管通過世界第一套AI監管規則並於8月生效，但至今只有少數幾家歐洲AI公司，例如法國的Mistral和德國的Aleph Alpha，歐盟必須急起直追。黃仁勳說：「歐盟必須加速發展AI。每個國家都覺醒到，數據如今是一種國家資源。」

黃仁勳在丹麥推出新款超級電腦，稱為Gefion，標榜內建1,528顆繪圖處理器（GPU），是由輝達與諾和諾德基金會及丹麥出口與投資基金合力打造而成。丹麥計劃運用這款超級電腦加快新藥研發、疾病診斷與治療。