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安謀槓高通／衝擊全球電子鏈 牽動三星、小米、華碩等出貨

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者鐘惠玲吳凱中／綜合報導
外媒報導，安謀向高通發出強制性通知，擬取消高通的授權合約，若60天內雙方無法達成解決共識，高通最快今年底前將無法以安謀的IP設計晶片。 路透
外媒報導，安謀向高通發出強制性通知，擬取消高通的授權合約，若60天內雙方無法達成解決共識，高通最快今年底前將無法以安謀的IP設計晶片。 路透

外媒報導，英國矽智財（IP）巨頭安謀（Arm）向高通發出強制性通知，擬取消高通的授權合約，若60天內雙方無法達成解決共識，高通最快今年底前將無法以安謀的IP設計晶片。高通則以強硬的聲明回擊安謀，雙方戰火大幅升溫，全球電子業斷鏈危機一觸即發。

高通年產數億顆晶片，用於智慧手機、AI PC等終端裝置，相關晶片都以安謀架構設計，一旦安謀不再授權高通，高通所有晶片將斷炊，且面臨侵權風險，今年底全球智慧手機、AI PC供應鏈將大亂，牽動三星、小米、OPPO、聯想、戴爾、華碩（2357）、宏碁等國際品牌出貨。業界分析，高通若無法取得安謀授權，等於出貨命脈受阻，高通23日股價早盤重挫2%；少了高通授權，安謀業務也將受創，導致安謀23日早盤股價跌5%。

彭博報導，安謀與高通的紛爭起於安謀2022年控告高通，指高通在以14億美元收購由蘋果前工程師成立的新創公司Nuvia後，沒有與該公司重新議定授權協議。

高通於2021年買下Nuvia後，已開發出供應其多條產品線應用的客製化Oryon CPU，最新第二代產品被該公司讚許為是其史上最強大與高效的CPU之一。Oryon CPU已陸續配置於該公司驍龍X系列PC平台、驍龍8 Elite手機平台，以及菁英級驍龍Cockpit Elite與驍龍Ride Elite車用平台。高通並高喊明年Oryon CPU將有更令人期待的表現。

高通主張現行合約已涵蓋該公司收購的營運活動，但安謀則控告高通違約及侵害商標權，認為Nuvia在被高通收購前的晶片設計，未經同意不得移轉給高通，並要求銷毀。在雙方未能化解爭端後，Nuvia的授權合約已在去年2月到期。高通之後也提起反訴。

彭博報導指出，安謀已提前60天向高通發出強制性通知，取消高通的架構授權合約。若期滿後未能達成解決方案，高通恐無法使用安謀的指令集進行晶片設計，面臨晶片架構斷炊風險。這起官司將於12月16日審理。

高通則發出態度強硬的聲明回擊，讓雙方的衝突升至更高溫。高通強調，這是安謀慣用的舉措，「這種反競爭行為不會被容忍」，意圖透過更多毫無根據的指控對長期合作夥伴施壓，以干擾其效能卓越的 CPU 產品，與不顧架構授權協議中已涵蓋的廣泛權利，而想提高權利金。

高通的晶片廣泛用於手機與筆電，其驍龍系列產品幾乎獲得所有非蘋品牌採用，並在AI PC處理器拓展勢力，如今高通面臨最快今年底即無法使用安謀架構設計晶片挑戰，品牌廠高度關注。

晶片 智慧手機 高通

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