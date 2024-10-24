鴻海：AGI不是泡沫 需求很大

鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（23）日表示，通用人工智慧（AGI）2032年市場將達1.3兆美元（約新台幣41.7兆元），是當下半導體市場規模的兩倍，AGI不僅不是泡沫，市場需求還非常大，值得企業與各國投入，鴻海硬體產品已經搭上AI發展的快速列車。

電電公會昨天舉行50周年午宴，並邀請劉揚偉以「台灣成為AI影響力中心的機會與挑戰」為題發表演講。鴻海受惠AI熱潮，近期股價強勢，昨天盤中市值一度突破3兆元，終場上漲0.5元，收216元，收盤市值為2.99兆元。

劉揚偉談話重點

劉揚偉分析，AI發展可以分為三個階段，目前是AGI，之前叫ANI（弱人工智慧），未來叫ASI（超級人工智慧），而AGI又分成五個層面，第一層是聊天機器人，這已經實現了；第二層是仿人類推理者，正在實現中；第三層是行動代理人；第四層是發明創新者；第五層是組織協作者，從第三層起都待實現，意味AGI剛開始沒多久，未來還有龐大的發展空間。

他說，隨著AGI發展，大家常聽到算力，而且算力愈來愈大，OpenAI創辦人奧特曼說，算力可能成為這個世界上最珍貴的商品，算力的市場與手機及晶片是不同的，它是無止盡的增長，對算力的需求沒有限制。輝達（NVDIA）執行長黃仁勳也說，未來十年輝達在深度學習的算力會提高100萬倍。以此研判，AI商機未來會愈來愈大，沒有止境，值得各個企業與國家投入。

劉揚偉預期，2032年全球AGI規模約1.3兆美元，較當下半導體市場規模6,000億美元倍增，相關企業營運也隨著快速增長，例如ChatGPT營收2024年營收將達到35億到45億美元；加上台積電也預期，2030年將有10萬個生成式AI人形機器人，今年底全球生成式AI手機出貨量將達2.4億支，顯然市場規模非常有吸引力。

談到AGI浪潮下鴻海的對策，劉揚偉說主要有三。首先是在硬體上持續垂直整合；其次是在軟體上打造智慧製造、智慧電動車與智慧城市等三大平台；第三是持續全球布局。

至於近期鴻海股價強勢，劉揚偉說，股價表現是反映公司經營情況，或是在不同時間會反映出來，「對我而言，就是聚焦在把公司做好。」他指出，鴻海已經搭上AI硬體發展的快速列車。