SEMI估計今年全球矽晶圓出貨衰退2% 明年反彈10%
半導體矽晶圓產業今年市況低緩，國際半導體產業協會（SEMI）指出，估計今年全球半導體矽晶圓出貨量將下降2%，不過明年可望再回升10%。
矽晶圓是半導體上游重要材料，廣泛應用於邏輯與類比IC、記憶體等製造。SEMI表示，今年全球半導體矽晶圓出貨量可能降至12,174百萬平方英寸，不過明年將會出現強勁反彈，達到13,328百萬平方英吋。
同時，SEMI也預期，全球半導體矽晶圓的出貨量提升走勢，將一路延續到2027年，以滿足先進製程與AI應用等驅動之下，帶動全球晶圓廠產能利用率提升所衍生的需求。另外，先進封裝與HBM等也可能刺激更多矽晶圓需求。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 iPad mini 7蘋果官網突襲登場！升級A17 Pro晶片 價格、規格6大看點一次看
📢 LINE免費貼圖3款來了！這款免任務爽用半年 上班族社畜必用它解悶
📢 資費優惠懶人包／4G吃到飽488！5G送2千元神祕小禮、不限速半價超便宜
📢 16490元的ROG Azoth Extreme電競鍵盤開箱！鋁合金機身 雪軸誘人好敲打
📢 蘋果最便宜iPhone SE 4保護殼外洩！3大看點成2025年最期待平價手機
📢 免年繳！微軟推Office 2024花4790元永久買斷 PC、Mac都可用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言