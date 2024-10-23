崇越攜手日商搶攻感測市場 國際電子展秀光學雷達技術

崇越（5434）宣布，與日本奈米壓印專業製造商SCIVAX合作推出光學雷達技術，10月23日起至10月25日於南港展覽館一館1樓「2024台北國際電子產業科技展、台灣國際人工智慧暨物聯網展」展示光學雷達感測技術完整解決方案，在工廠自動化、消費性電子、汽車電子、遊戲、娛樂等多元領域展現出無窮的潛力。

近年來智慧家電、遊戲、工廠自動化、行動裝置和汽車等領域對3D感測需求快速增加，圖像數據計算深度資訊是3D感測技術的基礎。本次展出技術的核心為SCIVAX原創，採用先進「奈米壓印製造技術」製造的光學元件，使垂直共振腔面射型雷射（VCSEL）光源產生可控制的光斑分布。包括Ardisia系列，通過製造多點位置分布，提供遠距離的精確測量；而Platanus系列通過製造線條或區塊分布，提供短距離的精密測量。這次電子展利用這些元件組裝的固態感測器，通過多光源的掃描，實現大面積、高精度的3D影像分析。

3D感測技術在自動駕駛、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）等應用中迅速發展， SCIVAX的專業核心─奈米壓印製造技術，利用凹凸結構的模具將圖形結構轉移在塗有樹脂的各種基材，如矽、玻璃、化合物半導體等，可大幅降低3D感測元件的量產成本。

光學感測技術亮相 提升娛樂視覺體驗

崇越科技於展會上秀出「飛行時間測距技術（ToF）展示模組」與「實像生成（REAL AVATAR）展示模組」，提供領先業界的感測技術解決方案。ToF展示模組結合了 ToF相機與自家研發的TX發射模組，可實現全VGA即時3D影像。這套系統可直接連接電腦進行視覺化及資料存取，並具備隨插即用的功能，對應客製化需求的同時簡化了開發和驗證過程，大幅提升研發效率。

實像生成展示模組無需配戴VR眼鏡或3D眼鏡等配件，即可擁有高解析度的延展實境體驗。透過ToF相機拍攝的3D圖像，並與2D圖像結合，裸眼即可觀看高解析度、鮮明的3D圖像，適用於娛樂、遊戲和廣告等領域。這項技術為用戶提供更為沉浸式的體驗，讓消費者自然感知逼真的3D圖像，提升整體使用體驗。

低延遲無線影音傳輸編解碼晶片 高畫質媲美HDMI

除推出感測技術外，崇越表示，與高訊科技合作「4K60低延遲影像編解碼晶片」，具低延遲、高穩定、高解析度的特性，可無線傳輸達到HDMI線傳輸相似效果，除解決傳輸距離與空間限制，更克服一般無線影音傳輸普遍存在延遲時間長、傳輸不穩定、無法還原原畫質等缺點，將4K影音端到端無線傳輸時間縮減到人眼難以察覺的16毫秒。除了消費電子產品、車用娛樂系統，還可廣泛運用於雲端遊戲、雲端電腦、無人機、遠端控制機器人、AR、VR裝置。

崇越亦展出高解析度、節能環保、防塵、防水、防靜電且設計輕薄的COB（Chip on Board）LED顯示屏箱體與地板屏；性能提升、成本降低且支援網口、HDMI、Type C輸出的LED顯示器驅動晶片；以及整合晶片到軟體演算法、從參考方案到系統設計的微控制器單元（MCU）等精銳光電產品，與客戶一同攜手開發新產品、新技術，並積極參與台灣、美國、日本國際半導體展等展會，開拓海內外市場，搶占新商機。