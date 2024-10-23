M31 ONFi5.1 I/O IP於台積電5奈米製程成功完成矽驗證

矽智財供應商円星科技（M31）今日宣布，其ONFi5.1 I/O IP於台積電5奈米（N5）製程平台上完成矽驗證，同時3奈米ONFi6.0 IP也已進行至開發階段。

此次產品發表適逢M31參加台積電2024年北美開放創新平台（Open Innovation Platform, OIP）生態系統論壇之際，展現了M31與台積電多年來緊密合作，共同推動半導體產業技術進步的重要成果。值得一提的是，M31更於會中獲頒「台積電OIP矽智財夥伴獎」，這是M31連續七年榮獲此殊榮，反映M31在技術創新與品質上的卓越表現。

M31的ONFi5.1 I/O IP在數據傳輸速度上的效能尤為突出，藉由台積電5奈米製程技術，該IP成功達到了3600MT/s的傳輸速率，已達ONFi5.1規範的峰值性能。此高效能傳輸速率不僅能大幅提升數據存取速度，對於大數據處理和密集運算環境中的系統效能更有顯著貢獻。

此外，M31的ONFi5.1 I/O IP不僅在速度上具備優勢，還整合了多項先進設計技術，以確保信號傳輸的穩定性和電源管理的完整性。透過創新的設計架構，該IP能夠有效降低延遲並提升數據傳輸的可靠性，進一步提升整體存儲系統的效能與穩定性。同時，更具備先進的電源管理技術，能實現最佳的能源使用效率，並延長存儲設備的使用壽命。此設計不僅確保了高效能的運行，更能大幅降低功耗，滿足市場對低功耗高效能解決方案的需求。

M31總經理張原熏表示：「我們很榮幸能在台積電OIP生態系統論壇上推出最新的5奈米ONFi5.1 I/O IP，展現M31持續致力於引領先進半導體技術應用，並滿足全球存儲市場日益增長的需求。5奈米製程矽驗證的成功，進一步印證了我們推動技術創新和實現商業價值的能力，未來，我們將持續推動包括ONFi6.0在內的下一代技術發展，致力於提供全球市場頂尖的數據存儲解決方案。」

台積電設計建構管理處負責人Dan Kochpatcharin表示：「台積電持續與M31等OIP生態系統夥伴密切合作，透過我們最先進的製程技術，協助客戶加速創新並提升系統效能。透過這樣的深度合作，我們能夠提供更具競爭力的設計方案，幫助客戶實現下一代SoC的高效能設計。」