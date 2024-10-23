IBM推出新一代企業AI模型Granite 3.0 可與業務場景無縫整合

IBM在美國時間10月21日舉行的TechXchange年度技術大會上，發表了自家旗艦級模型系列第三代Granite 3.0；它經由寬鬆的Apache 2.0許可發布，在眾多學術與行業評比測試中，均超越或與類似規模的競者模型並駕齊驅，展現了優異的性能、建模彈性、透明度與安全性。

此次發布的IBM Granite 3.0系列模型包括：通用/語言模型：Granite 3.0 8B Instruct, Granite 3.0 2B Instruct, Granite 3.0 8B Base, Granite 3.0 2B Base。護欄與安全模型：Granite Guardian 3.0 8B, Granite Guardian 3.0 2B。專家混合模型：Granite 3.0 3B-A800M Instruct, Granite 3.0 1B-A400M Instruct, Granite 3.0 3B-A800M Base, Granite 3.0 1B-A400M Base。

IBM表示，IBM Granite 3.0系列模型的主要特點：在適合性方面，許多大語言模型（LLM）是基於可用的公開數據訓練而成；絕大多數的企業內部數據未被使用。Granite 3.0 8B與2B被設計為企業級AI的主力模型，可為檢索增強生成（RAG）、分類、摘要、實體提取、工具使用等企業任務，提供強大的性能。這些小巧、多功能模型可以根據企業數據進行微調，與業務場景或工作流程無縫整合。

而在性能上，在Hugging Face的OpenLLM排行榜評比測試中，Granite 3.0 8B Instruct模型的整體性能，平均領先Meta與Mistral類似大小的開源模型的最佳性能。在IBM的AttaQ安全評比測試中，上述模型在所有受測的安全維度裡，表現均優於Meta與Mistral的模型。

IBM指出，在這次發布裡，還有專家混合架構（Mixture of Experts, MOE）Granite 3.0 1B-A400M與Granite 3.0 3B-A800M，這些較小型、輕量級的模型可建置在傳統CPU伺服器，用於低延遲應用程式，兼顧性能與推理成本的完美平衡。