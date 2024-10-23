川普喊加徵關稅 李詩欽：台廠投資多地分散風險

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）呼籲對所有美國進口產品課徵10%至20%關稅，電電公會理事長李詩欽今天說，自美中貿易衝突以來，台廠已懂得如何應對關稅提高相關問題，並持續投資墨西哥、捷克和東南亞等地區，分散供應鏈風險。

李詩欽今天出席人工智慧（AI）創新應用聯盟（AIIA）成立啟動儀式暨台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）50週年午宴，接受媒體採訪指出，從2018年美中貿易衝突到現在，已經過了5、6年，台廠慢慢知道，怎麼去面對未來可能再發生提高關稅的相關問題。

李詩欽指出，電電公會曾在2022年進行調查，以全球資通訊（ICT）產業產值來看，在台灣生產的比例為27.2%，其他72.8%是在台灣以外地區，包括中國，「如何在這麼大的台灣ICT供應鏈上去面對，這才是更大問題」。

他進一步指出，不能只從台灣角度觀察，目前台廠在3個地區持續投資擴充，沒有減緩速度，包括針對北美市場的墨西哥、針對歐盟市場的捷克，以及東南亞和印度，未來東南亞和印度可能整合成一個供應鏈。

李詩欽說，如果能持續推動海外投資，把供應鏈風險均攤，萬一將來出現其他挑戰，台廠會有比較足夠的布局來應對。