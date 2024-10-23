挑戰IG 新社群平台Dotarazzi主打透明隱私

全新社群平台Dotarazzi今天宣布上線，主打真實、透明及隱私，推出有別於既有社群平台的演算規則，使用「距離和時間」作為投放邏輯，讓用戶能夠即時得知當下正在發生的事情，而不是經過演算法過濾或修飾的內容。

Dotarazzi發布新聞稿說明，所有推薦內容都將依據使用者的所在地及貼文（Dots）發布的時間，突破現有社交媒體不透明的內容推薦機制。

隨著人工智慧（AI）、深偽（Deepfake）技術逐漸成熟，重製影像充斥社群平台，為幫助使用者辨別真實內容，Dotarazzi引進真實拍攝標章（Live shot），讓使用者可以快速了解照片或影片是否為即時拍攝。

透過Dotarazzi 即時在地嗡嗡牆（Buzzing Wall）功能，可查看不同地點的即時人潮狀態，還能與當地用戶即時交談及互動。即使沒搶到熱門演唱會門票，也可以透過這項功能與演唱會現場觀眾互動。

此外，Dotarazzi設計雙面留言板（Double-Sided Comment Wall）互動模式，用戶可以對貼文內容進行認同或反對、甚至檢舉，這些數據以透明的方式呈現在雙面留言板中，讓其他用戶能快速瀏覽每個議題的兩面觀點。

當某個貼文獲得大量的正向或反向互動時，貼文曝光度將自動提升到Trending排行榜中。使用者透過Trending上方的時間功能，可以隨時掌握每週、每月、每年的熱門話題。

為了避免創作者內容遭盜用或竄改，Dotarazzi貼文禁止截圖或螢幕錄影。

為了鼓勵正向交流，使用者在Dotarazzi平台內發文、互動到達一定標準，皆能取得Dot Points回饋，累積到一定點數可訂閱付費會員（Dots Alias），開啟更強大的功能，例如建立專屬暱稱、自訂連結、發布更長影片等。