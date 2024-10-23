群翊董座率隊參展電路板國際展會 TPCA理事長親頒設備安全證書

半導體PCB設備大廠群翊（6664）董事長陳安順今日率隊參展電路板國際展會，展示全方位最新產品線，同時TPCA李長明理事長特別蒞臨群翊工業的攤位，親自致贈設備安全確效證書。另外群翊因應客戶需求成長，擬在楊梅擴建新廠，預計2026年年底前投產。

陳安順日前率隊參展2024 SEMICON國際半導體展，今日並再率隊參加電路板國際展會。群翊董事長陳安順受訪表示，今年第4季可望會比第3季好，明年營收可望較今年個位數成長。明年IC載板與半導體先進製程占比可望從今年約50%攀升至60%，目前群翊將經營重心放在半導體先進封裝設備，今年TPCA展會將說明塗布、壓膜、壓平、自動化烘烤、系統整合升級等創新，公司特別為客戶規劃了海外建廠的高階電子設備應用、全球售後裝機服務。

群翊是塗布烘烤設備廠，基本面穩健，公司致力於PCB載板產業所需塗布、乾燥、曝光及周邊自動化設備研發製造，包含台灣廠楊梅基地、員工268人，以及蘇州旺群廠員工147人。目前集團員工人數已超過350人，塗布烘烤線市占率已是世界第一，客戶群包辦台日韓前十大PCB載板板廠以及陸資一線大廠，更切入美系半導體IDM大廠合作多年。

群翊近年積極開拓載板、先進封裝應用，除了已配合美系半導體大廠，公司並積極布局載板所需下世代載板設備，公司先前也提到，公司說，訂單能見度持續拉長至6個月半年。