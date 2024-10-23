新思擴大台灣布局 搶占240億美元AIoT市場商機

新思科技（Synaptics）今日宣布在新竹擴展業務，台灣現已成為Synaptics全球最大的員工基地。此次擴展凸顯了台灣在半導體產業中日益重要的角色，並為Synaptics提供其關鍵業務和工程專業充分的成長空間。新竹辦公室將容納AI驅動物聯網邊緣設備的開發團隊，以在規模達240億美元的消費性、汽車、企業和工業應用領域市場中，搶佔可觀商機。

Synaptics 總裁兼執行長 Michael Hurlston 表示，「我們在台灣的投資反映了我們對該地區作為增長關鍵和戰略位置的信心。台灣在電子供應鏈中扮演著日益關鍵的角色，並培養了一支強大的人才庫，為我們的客戶和合作夥伴的成功提供保障。」

新竹和台北辦公室將成為Synaptics財務與銷售服務、業務工程和供應商管理、無線產品開發與支援以及核心PC觸控與指紋感測器解決方案的樞紐。