快訊

震撼！統一將入股PChome 成持股30%大股東

民進黨部直播遭「客訴」點名吳崢、王義川 賴清德語帶不悅訓斥

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1縣市達停班課標準

擴大AI滲透率 數發部提四大關鍵策略推動

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數位發展部次長林宜敬指出，AI產業發展為數發部接下來的施政重點之一，未來將透過「算力」、「資料」、「人才」及「資金」等關鍵策略推動，積極協助各界資源整合，持續擴大AI在產業的滲透率。

數產署22日於台南沙崙智慧綠能科學城舉辦健康照護產業AI化交流及媒合會，由林宜敬、數位產業署副署長陳慧敏，衛生福利部長期照護司、食品藥物管理署、台南市政府社會局，以及醫療照護與人工智慧相關產業公協會8家、AI資服軟體業者14家、科技大學及相關大專校院9家、照護機構46家等代表蒞臨參與，共同探討提升AI健康照護與產業發展的課題，進一步整合提升產官學研執行量能，以促進健康照護產業數位化的進程。

林宜敬表示，AI產業發展為數發部接下來的施政重點之一，未來將透過「算力」、「資料」、「人才」及「資金」等關鍵策略推動，積極協助各界資源整合，持續擴大AI在產業的滲透率，並進一步協助各行各業發展出自己的AI產品與服務，加速在台灣建立起完整AI產業生態系。

數產署指出，AI在健康照護產業同樣扮演至關重要的角色，例如透過分析大量健康數據，精準預測長者健康狀況，提供個人化照護方案，並藉由導入自動化處理機構的日常管理工作，以減少人為錯誤、提升管理效率，同時能掌握長者健康狀況，進一步滿足即時反饋與照顧需求。

數產署強調，此次活動邀請AI資服軟體業者，分享各家廠商在AI健康照護領域的數位科技應用，透過Demo Day方式以創新技術服務的推廣，為健康照護生態系帶來顯著進展。本活動亦規劃，由健康照護機構與AI資服軟體業者進行現場交流媒合，針對健康照護機構目前面臨的痛點，協助尋求最佳解決方案，並快速導入到場域落地應用。

數位發展部規劃在今年底將針對不同產業主題籌辦交流媒合會，持續將具有核心技術AI應用服務進行落地推廣及產業擴散，有效解決產業需求端痛點，進一步達到推動AI百工百業加速數位轉型的政策目標。

AI

延伸閱讀

跌倒警報、隔空量心跳 中山大學研發4D感測技術整合通訊同步

高雄榮總1.6億買地蓋樓開挖「全是廢棄物」 地主憂賠償急脫產躲債

南投推縣政儀表板 民眾一站查詢了解發展現況

因應超高齡社會醫療需求 高醫推動在宅急症照護計畫

相關新聞

黃仁勳出席聯想科技大會 揭示希望實現「超人類的生產力」

為加速推動企業人工智慧（AI）創新，NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳周二在 Lenovo Tech World 202...

間接替華為代工？台積電：自2020年9月中旬起就不再向華為出貨

台積公司今日表示，作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規。為遵循法規的要求，...

川普喊加徵關稅 李詩欽：台廠投資多地分散風險

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）呼籲對所有美國進口產品課徵10%至20%關稅，電電公會理事長李詩欽今...

新思擴大台灣布局 搶占240億美元AIoT市場商機

新思科技（Synaptics）今日宣布在新竹擴展業務，台灣現已成為Synaptics全球最大的員工基地。此次擴展凸顯了台...

全球前五大SSD模組廠市占成長 大陸品牌享主場優勢

根據集邦（TrendForce）最新調查，全球前五大SSD模組廠在通路市場合計市占率已從2022年的59%上升至2023...

遭駭客網路攻擊 華新科：無個資或內部文件外洩

被動元件廠華新科（2492）23日對網路資安事件進行公告說明，表示部分資訊系統遭受駭客網路攻擊，目前評估沒有個資或內部文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。