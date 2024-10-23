擴大AI滲透率 數發部提四大關鍵策略推動

數位發展部次長林宜敬指出，AI產業發展為數發部接下來的施政重點之一，未來將透過「算力」、「資料」、「人才」及「資金」等關鍵策略推動，積極協助各界資源整合，持續擴大AI在產業的滲透率。

數產署22日於台南沙崙智慧綠能科學城舉辦健康照護產業AI化交流及媒合會，由林宜敬、數位產業署副署長陳慧敏，衛生福利部長期照護司、食品藥物管理署、台南市政府社會局，以及醫療照護與人工智慧相關產業公協會8家、AI資服軟體業者14家、科技大學及相關大專校院9家、照護機構46家等代表蒞臨參與，共同探討提升AI健康照護與產業發展的課題，進一步整合提升產官學研執行量能，以促進健康照護產業數位化的進程。

林宜敬表示，AI產業發展為數發部接下來的施政重點之一，未來將透過「算力」、「資料」、「人才」及「資金」等關鍵策略推動，積極協助各界資源整合，持續擴大AI在產業的滲透率，並進一步協助各行各業發展出自己的AI產品與服務，加速在台灣建立起完整AI產業生態系。

數產署指出，AI在健康照護產業同樣扮演至關重要的角色，例如透過分析大量健康數據，精準預測長者健康狀況，提供個人化照護方案，並藉由導入自動化處理機構的日常管理工作，以減少人為錯誤、提升管理效率，同時能掌握長者健康狀況，進一步滿足即時反饋與照顧需求。

數產署強調，此次活動邀請AI資服軟體業者，分享各家廠商在AI健康照護領域的數位科技應用，透過Demo Day方式以創新技術服務的推廣，為健康照護生態系帶來顯著進展。本活動亦規劃，由健康照護機構與AI資服軟體業者進行現場交流媒合，針對健康照護機構目前面臨的痛點，協助尋求最佳解決方案，並快速導入到場域落地應用。

數位發展部規劃在今年底將針對不同產業主題籌辦交流媒合會，持續將具有核心技術AI應用服務進行落地推廣及產業擴散，有效解決產業需求端痛點，進一步達到推動AI百工百業加速數位轉型的政策目標。