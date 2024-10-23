黃仁勳出席聯想科技大會 揭示希望實現「超人類的生產力」

為加速推動企業人工智慧（AI）創新，NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳周二在 Lenovo Tech World 2024 大會的主題演講中，與聯想集團（Lenovo）執行長楊元慶一同登台。

兩人共同介紹了 Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA，這是一個在整個企業裡建立和部署 AI 功能的全堆疊式平台，用於推動速度、創新和生產力。

黃仁勳對親自來到西雅圖及線上參加聯想大會的人說：「我們希望從根本上達到超人類的生產力」、「而這些AI代理正在幫助各行各業的員工提高效率和生產力」。

兩人還發表採用聯想Neptune液冷技術與NVIDIA Blackwell架構的全新高效能AI伺服器，象徵AI系統在永續性與能源效率方面的躍進。

黃仁動進一步強調：「這將會是我們所見過規模最龐大的產業革命」，他並且強調AI對全球產業的深遠影響。「而我們看到，在過去12個月左右的時間裡，每個產業、每家公司、每個國家都出現非凡的覺醒」。

聯想也採用NVIDIA的基礎架構和AI軟體，推出Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA。這項產品使得組織能夠建立代理型AI（Agentic AI）和實體AI，更有效率地將資料變成可操作的業務成果。

楊元慶表示：「我們的策略是將模組化與客製化相結合，這樣既能快速回應客戶需求，又能為客戶量身打造解決方案。」聯想推出 Lenovo AI Fast Start 服務，用於幫助企業快速建立生成式 AI 解決方案；也推出第六代 Neptune 液冷解決方案支援 AI 運算和高效能運算。