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崇越攜手日商推出光學雷達技術 搶攻感測市場

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
崇越與日本奈米壓印專業製造商 SCIVAX 合作推出光學雷達技術，並在2024台北國際電子產業科技展亮相。圖／崇越提供
崇越與日本奈米壓印專業製造商 SCIVAX 合作推出光學雷達技術，並在2024台北國際電子產業科技展亮相。圖／崇越提供

崇越（5434）與日本奈米壓印專業製造商 SCIVAX 合作推出光學雷達技術，今（23）日起至10月25日於南港展覽館一館1樓「2024台北國際電子產業科技展、台灣國際人工智慧暨物聯網展」展示光學雷達感測技術完整解決方案，在工廠自動化、消費性電子、汽車電子、遊戲、娛樂等多元領域展現出無窮的潛力。

崇越表示，近年來智慧家電、遊戲、工廠自動化、行動裝置和汽車等領域對3D感測需求快速增加，圖像數據計算深度資訊是3D感測技術的基礎。崇越這次展出技術的核心為 SCIVAX 原創，採用先進「奈米壓印製造技術」製造的光學元件，使垂直共振腔面射型雷射（VCSEL）光源產生可控制的光斑分布。包括Ardisia®系列，通過製造多點位置分布，提供遠距離的精確測量；而Platanus®系列通過製造線條或區塊分布，提供短距離的精密測量。這次電子展利用這些元件組裝的固態感測器，通過多光源的掃描，實現大面積、高精度的3D影像分析。

3D感測技術在自動駕駛、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）等應用中迅速發展，SCIVAX 的專業核心─奈米壓印製造技術，利用凹凸結構的模具將圖形結構轉移在塗有樹脂的各種基材，如：矽、玻璃、化合物半導體等，可大幅降低3D感測元件的量產成本。

崇越於展會上秀出「飛行時間測距技術（ToF）展示模組」與「實像生成（REAL AVATAR）展示模組」，提供領先業界的感測技術解決方案。 ToF展示模組結合了ToF相機與自家研發的TX發射模組，可實現全 VGA 即時3D影像。這套系統可直接連接電腦進行視覺化及資料存取，並具備隨插即用的功能，對應客製化需求的同時簡化了開發和驗證過程，大幅提升研發效率。

除推出感測技術外，崇越也與高訊科技合作「4K60低延遲影像編解碼晶片」，具低延遲、高穩定、高解析度的特性，可無線傳輸達到 HDMI 線傳輸相似效果，除解決傳輸距離與空間限制，更克服一般無線影音傳輸普遍存在延遲時間長、傳輸不穩定、無法還原原畫質等缺點，將4K影音端到端無線傳輸時間縮減到人眼難以察覺的16毫秒。除了消費電子產品、車用娛樂系統，還可廣泛運用於雲端遊戲、雲端電腦、無人機、遠端控制機器人、AR、VR 裝置。

3D感測 AR VR 奈米

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