耀登傳捷報 獲美系筆電品牌大廠客戶擴大下單

射頻元件暨天線模組廠耀登（3138）訂單傳捷報，獲美系筆電品牌大廠擴大下單天線模組，供貨比重從原先20%，一舉擴大至30%，躍居主力供應商之列，加上低軌衛星產品將在年底完成客戶端測試，預料明年營運有望大幅成長。

耀登23日參加台灣國際物聯網展，大秀筆電天線模組與低軌衛星接收器產品。針對天線模組業務，耀登證實，今年確實已與美系客戶談妥擴大供應量，目前都在出貨中，明年會更加明顯，內部目標明年供貨比重能衝上33%，占客戶筆電天線模組比重三分之一。

此外，耀登指出，除既有的美系筆電客戶外，公司今年也與另外兩家筆電品牌大廠洽詢合作，目前將先從專案開始執行，預估明、後年有望量產供貨天線模組。

據悉，耀登既有的筆電品牌客戶與另外二家洽詢合作的筆電客戶均為全球前五大筆電品牌廠，換言之，全球前五大筆電品牌廠，就有三家業者青睞耀登的天線模組，凸顯該公司的產品技術與品質深獲肯定。

至於低軌衛星業務方面，耀登目前在等歐系低軌衛星廠商驗證測試，估計年底可以完成測試，待驗證完成後，耀登將是唯一高頻寬版本歐系LEO台灣供應商（Ku-band），而明年會再增添Ka頻段產品拓展北美市場，同時也正與新創廠商合作，開發具備功耗、尺寸、成本的競爭力新系統。

值得注意的是，耀登在低軌衛星主要是提供系統級接收器，因此單價、毛利都較一般天線模組高，隨著耀登的歐系客戶近期持續發射衛星，估計未來地面接收器的需求也會擴大，有助於耀登出貨看俏。

耀登今年前三季營收12.57億元，大致與去年相當，而明年在筆電天線模組供貨比重增加以及低軌衛星產品陸續出貨挹注下，營運表現有望更勝今年。