快訊

震撼！統一將入股PChome 成持股30%大股東

民進黨部直播遭「客訴」點名吳崢、王義川 賴清德語帶不悅訓斥

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1縣市達停班課標準

工研院IEK：2025網通業產值1兆2940億元 年增1.2%

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
工研院IEK指出，2023年全球衛星網路規模約40.1億美元，迎向多軌衛星資源整合與通訊韌性。情境示意圖。美聯社
工研院IEK指出，2023年全球衛星網路規模約40.1億美元，迎向多軌衛星資源整合與通訊韌性。情境示意圖。美聯社

工研院「眺望2025產業發展趨勢研討會」今天進入第二天，針對2025年通訊產業展望，工研院IEK指出，2025年網通產品因庫存調整結束，加上雲端運算、基礎建設等需求帶動，預估明年我國通訊產值可達1兆2940億元，較2024年成長1.2%。

工研院產科國際所通訊與智慧聯網系統研究部經理陳佳滎表示，通訊產業正經歷著令人矚目的變革與創新。5G技術逐漸實現普及，緊接著6G也已經蓄勢待發，6G發展願景和應用情境已紛紛出爐，低軌衛星、雲端運算、人工智慧、物聯網等技術的結合，讓全球網通產業邁入下一個更快速、更穩定的時代。

工研院IEK表示，網通產品庫存調整在2024年下半年結束後，預計2025年全球網通產業需求將重回正常水準，加上延續2024年雲端與通訊基礎建設需求，帶動我國高速光纖接取設備、DOCSIS 3.x Cable產品、Wi-Fi 6/6E無線設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台等設備持續出口。

低軌衛星成為全球通訊技術，工研院IEK指出，2023年全球衛星網路規模約40.1億美元，迎向多軌衛星資源整合與通訊韌性，支配用戶終端將從專屬衛星營運商，擴展系整商甚至載體製造商參與支配權。

工研院產科國際所通訊與智慧聯網系統研究部分析師呂珮如指出，2023年全球衛星產業規模為2853億美元，年增1.4%，其中，消費寬頻服務（Consumer Broadband）雖占整體衛星服務僅4.4%營收貢獻，但相較其他次產業或產品最具成長動能，年增41%。主要受惠於Starlink與OneWeb兩大低軌寬頻星系落地商用，持續擴展衛星網路用戶規模。

根據Markets&Markets針對全球衛星網路市場預估，該市場展望2023-2028年年複合成長率（CAGR）約34%，主要成長因子來自商用星系落地擴散、全球網路無縫銜接、海事與航空連網需求成長、韌性網路的備援需求、衛星通訊技術趨成熟等。

其中，垂直應用市場以「政府國防」的成長力道最強勁，「消費端」市場規模最大且成長動能僅次於「政府國防」，兩大動能驅使衛星服務優先布局廣大消費固定家戶市場，以及穩定利基的政府國防，再擴增到可支援移動載體衛星網路的海空布局。

通訊韌性的剛性需求主要來自各國政府投資與商業創新應用，而台灣網通產業具備扎實基礎與可信賴供應鏈夥伴關係，且為衛星系統商的重要合作夥伴。台灣供應鏈布局低軌衛星寬頻、3GPP IoT-NTN解決方案陸續推出產品，結合無人機作為通訊平台或巡檢、衛星物聯網感測器對環境的監控功能，成為國際市場密切尋求合作的商機所在。

5G 6G 低軌衛星 工研院 網通 雲端運算

延伸閱讀

工研院旗下創新公司總座 余宛如接掌

中華電拓展衛星業務

真厲害！工研院「AI有保琵」自動識別棲地黑面琵鷺數量

山陀兒颱風重創柴山…衛星照會說話 愛山人籲山友別去：環境危險

相關新聞

黃仁勳出席聯想科技大會 揭示希望實現「超人類的生產力」

為加速推動企業人工智慧（AI）創新，NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳周二在 Lenovo Tech World 202...

間接替華為代工？台積電：自2020年9月中旬起就不再向華為出貨

台積公司今日表示，作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規。為遵循法規的要求，...

川普喊加徵關稅 李詩欽：台廠投資多地分散風險

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）呼籲對所有美國進口產品課徵10%至20%關稅，電電公會理事長李詩欽今...

新思擴大台灣布局 搶占240億美元AIoT市場商機

新思科技（Synaptics）今日宣布在新竹擴展業務，台灣現已成為Synaptics全球最大的員工基地。此次擴展凸顯了台...

全球前五大SSD模組廠市占成長 大陸品牌享主場優勢

根據集邦（TrendForce）最新調查，全球前五大SSD模組廠在通路市場合計市占率已從2022年的59%上升至2023...

遭駭客網路攻擊 華新科：無個資或內部文件外洩

被動元件廠華新科（2492）23日對網路資安事件進行公告說明，表示部分資訊系統遭受駭客網路攻擊，目前評估沒有個資或內部文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。