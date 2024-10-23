工研院IEK：2025網通業產值1兆2940億元 年增1.2%

工研院「眺望2025產業發展趨勢研討會」今天進入第二天，針對2025年通訊產業展望，工研院IEK指出，2025年網通產品因庫存調整結束，加上雲端運算、基礎建設等需求帶動，預估明年我國通訊產值可達1兆2940億元，較2024年成長1.2%。

工研院產科國際所通訊與智慧聯網系統研究部經理陳佳滎表示，通訊產業正經歷著令人矚目的變革與創新。5G技術逐漸實現普及，緊接著6G也已經蓄勢待發，6G發展願景和應用情境已紛紛出爐，低軌衛星、雲端運算、人工智慧、物聯網等技術的結合，讓全球網通產業邁入下一個更快速、更穩定的時代。

工研院IEK表示，網通產品庫存調整在2024年下半年結束後，預計2025年全球網通產業需求將重回正常水準，加上延續2024年雲端與通訊基礎建設需求，帶動我國高速光纖接取設備、DOCSIS 3.x Cable產品、Wi-Fi 6/6E無線設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台等設備持續出口。

低軌衛星成為全球通訊技術，工研院IEK指出，2023年全球衛星網路規模約40.1億美元，迎向多軌衛星資源整合與通訊韌性，支配用戶終端將從專屬衛星營運商，擴展系整商甚至載體製造商參與支配權。

工研院產科國際所通訊與智慧聯網系統研究部分析師呂珮如指出，2023年全球衛星產業規模為2853億美元，年增1.4%，其中，消費寬頻服務（Consumer Broadband）雖占整體衛星服務僅4.4%營收貢獻，但相較其他次產業或產品最具成長動能，年增41%。主要受惠於Starlink與OneWeb兩大低軌寬頻星系落地商用，持續擴展衛星網路用戶規模。

根據Markets&Markets針對全球衛星網路市場預估，該市場展望2023-2028年年複合成長率（CAGR）約34%，主要成長因子來自商用星系落地擴散、全球網路無縫銜接、海事與航空連網需求成長、韌性網路的備援需求、衛星通訊技術趨成熟等。

其中，垂直應用市場以「政府國防」的成長力道最強勁，「消費端」市場規模最大且成長動能僅次於「政府國防」，兩大動能驅使衛星服務優先布局廣大消費固定家戶市場，以及穩定利基的政府國防，再擴增到可支援移動載體衛星網路的海空布局。

通訊韌性的剛性需求主要來自各國政府投資與商業創新應用，而台灣網通產業具備扎實基礎與可信賴供應鏈夥伴關係，且為衛星系統商的重要合作夥伴。台灣供應鏈布局低軌衛星寬頻、3GPP IoT-NTN解決方案陸續推出產品，結合無人機作為通訊平台或巡檢、衛星物聯網感測器對環境的監控功能，成為國際市場密切尋求合作的商機所在。