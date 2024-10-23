攸泰科技今年營運低谷 明年重返成長軌道

大眾控（3701）旗下強固電腦廠攸泰科技（6928）今年受航海業務需求不佳影響，導致業績走衰，大眾控暨攸泰董事長簡民智23日坦言，今年對攸泰營運而言是一個「低谷」，但明年航海業務需求將回升，加上自有品牌及衛星業務持續成長，看好攸泰明年營運將優於今年。

攸泰參與台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）中特色主題館「衛星通訊產業館」與「台灣雲協–雲端物聯網主題館」，一次展示攸泰在衛星通訊與無人機與控制器方面的研發、整合與生產量能優勢。

攸泰今年受到主要市場航海領域需求不佳影響，導致累計今年前三季營收降至15.38億元，年減45.7%。目前海事相關業務仍占攸泰業績比重超過五成。

簡民智坦言，今年對攸泰營運而言是一個「低谷」，主要還是受到航海領域需求不佳影響，現在的狀況就是疫情之後，航海領域需求有一個調整，對攸泰而言，現在航海業務狀況大約回到2019-2020年狀況。

簡民智表示，「在航海業務部分，我們一直試圖降低仰賴單一客戶狀況，所以在今年，我們在相關領域增加許多新客戶，從消費性領域擴大到商用市場，但新客戶貢獻業績仍需要時間發酵」。

簡民智表示，航海領域在走過今年低谷後，預期明年業務將回升，加上新客戶、新訂單發酵，預期航海業務明年絕對會比今年好。

儘管攸泰今年航海業務走弱，但自有品牌及衛星業務皆有大幅成長，業績增長80-100%，但因業績占比相對較小，因此對攸泰今年整體業績貢獻表現不明顯。攸泰看好自有品牌及衛星業務明年將維持高增長態勢。

此外，攸泰因自有品牌及衛星業務今年占比提升，加上航海領域貢獻下降，在產品組合優化下，有望帶動攸泰毛利率走高。