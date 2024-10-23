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新思科技擴大在台業務量能 全力衝刺IoT物聯網以及邊緣AI領域

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

作為在邊緣AI領域處於領先地位的新思科技（Synaptics），23日宣布在新竹擴展業務，總裁兼執行長Michael Hurlston看好新思在IoT物聯網以及邊緣AI領域的發展，且具備獨特在機器學習AI上的解決方案，對明年公司營運展望樂觀。

Michael Hurlston表示，在七年前左右，智慧型手機在新思的營收比重有高達逾八成，可是自他與自身團隊上任後，著重在半導體解決方案，包括手機觸控、指紋辨識、顯示器驅動等，在2020年，公司收購博通Broadcom的無線物聯網業務，以去年來說，IoT在營收的占比已經來到七成，PC 16%、智慧型手機14%。

Michael Hurlston進一步說，於IoT領域中，處理和連接是很重要的一部分，再加上興起的人工智慧，新思的目標就是將AI帶到邊緣裝置，因為AI運算不一定需要依賴資料中心，新思和其他業者的營運思維不大一樣。

Michael Hurlston強調，新思不只邊緣裝置AI市場中，具有領到性地位，更有非常具備成本效益的裝置，對2025年的IoT和邊緣裝置AI市場看法正向。

新思在全球約有兩千名員工，Michael Hurlston補充，可是台灣是公司員工人數最多的地方，約四百位員工，這對於一間美國公司來說是很獨特的，主要原因就是台灣有很的工程人才，以及供應鏈夥伴，像是晶圓代工、封測等業者，不僅能讓新思接觸到更多IDM廠商，更將產品於邊緣裝置AI的領域中，拉高其滲透率。

未來，新思將在台灣招募更多和運算相關的專業人士，不論是硬體或是軟體背景，可以完善的開發處理器和微控制器。

AI 智慧型手機

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