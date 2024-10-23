新思科技在新竹擴展業務 台灣已成為全球最大員工基地

新思科技（Synaptics）23日宣布在新竹擴展業務，且台灣已成為新思全球最大的員工基地，總裁兼執行長Michael Hurlston表示，台灣在電子供應鏈中扮演著日益關鍵的角色，並培養了一支強大的人才庫，為集團的客戶和合作夥伴的成功提供保障。

新思指出，此次擴展凸顯了台灣在半導體產業中日益重要的角色，並為集團提供其關鍵業務和工程專業充分的成長空間。據悉，新竹辦公室將容納AI驅動物聯網邊緣設備的開發團隊，以在規模達240億美元的消費性、汽車、企業和工業應用領域市場中，搶占可觀商機。