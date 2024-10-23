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英業達攜凌羣推「智慧家庭」新解方 董座親揭3大應用

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達董事長葉力誠。記者吳康瑋／攝影
英業達董事長葉力誠。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）近年強攻AI邊緣應用領域，而團隊23日攜手凌羣（2453）前進「2024 AIoT展」，並在現場發表結合雙方最先進技術打造的「智慧家庭創新應用」解決方案。而英業達董事長葉力誠坦言，該方案結合旗下最新的「創新智慧邊緣運算技術」，不僅再次展現出集團於「智慧家庭」領域投入的心血，也直接在智慧應用創新領域中，樹立了一個極佳的範本。

葉力誠指出，這次發表的「智慧家庭」解決方案，運用室內外的雙重偵測，提供用戶全方面的解決方案，將「外界入侵、住戶所需、情境分析」三大應用一次整合在內，並將「雲端、終端」之間建立連結，透過智慧機器人的即時通報，適時的提供所有用戶，最即時且高智能的安全守護措施。

據悉，英業達23日特地攜手凌羣電腦合力發表最新的「智慧家庭」解決方案，不只結合了凌羣智慧型服務機器人Ayuda、英業達AIM-Edge QC01邊緣運算盒、北美智慧家居監控攝影機Lorex鏡頭及微軟Azure雲端服務等，攜手為「智慧家庭」等領域，提供了一個相當不錯的範本，葉力誠表示，「這也要感謝微軟對我們『情境分析』所提供的龐大算力」。

英業達AI創新應用單位指出，這套系統，透過軟硬結合的方式，做到將「物物相連」，也讓居家環境更加安全，就算環境中隱藏著未知的危險，也能透過系統檢視找出來，葉力誠強調，未來大家不用等到管理單位（監控中心）發現，即可透過這套系統直接向管理單位進行反應，並且能夠主動的雙向完成偵測（自動告急），他坦言，自己期盼旗下「邊緣運算技術」除在智慧居家應用之外，包括長照、或其他機構中，都能有進一步的應用方式。

英業達董事長葉力誠。記者吳康瑋／攝影
英業達董事長葉力誠。記者吳康瑋／攝影
英業達董事長葉力誠。記者吳康瑋／攝影
英業達董事長葉力誠。記者吳康瑋／攝影
英業達攜手凌羣打造智慧家庭新解方。記者吳康瑋／攝影
英業達攜手凌羣打造智慧家庭新解方。記者吳康瑋／攝影

AI 微軟 智慧家庭 英業達 長照 雲端服務

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