尖點搶吃AI商機 電路板國際展會秀最新產品

PCB鑽針廠商尖點（8021）積極開拓AI商機，公司於10/23～25參加由台灣電路板協會於台北南港展覽館一館主辦的「第25屆台灣電路板產業國際展覽會，2024 TPCA Show TAIPEI」，攤位編號為L-1313。尖點科技將在會場展示公司最新一代鍍膜鑽針/銑刀產品，尖點總經理林若萍受訪時說，公司積極應對AI市場需求，正面看待2025年營運成長。

尖點說，此次展出主軸為「共創AI新境界- 鑽針技術領航，打造PCB先進鑽孔方案」。自ChatGPT問世以來，各大CSP業者無不大力發展AI機房，對於AI伺服器需求量大增，由於AI技術需要快速高效處理大量數據，電路板上元件布局和連接越來越緻密，並需在有限能源供應下實現更高的運算效率，使電路板的精密度、設計複雜性益發重要，鑽針設計及鑽孔加工應運AI技術需求持續提升精進。

尖點強調擁有近30年專業的鑽針研發、設計、製造能力，近年更高度投入新型膜層、高縱橫比鑽針、背鑽鑽針、DB刀等高階產品的研發設計與應用，確保在數據驅動的時代，為客戶提供最先進的鑽針及鑽孔整合解決方案。

尖點提到，在本次展會主題，將聚焦在三大終端產品應用面向：

對應以上三大終端產品之系列鑽針，採用最新TH & TL鍍膜塗層，有效優化鑽針之耐用性及排屑功能。