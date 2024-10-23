AI創新應用聯盟成立 李詩欽：八大公協會攜手創新
「AI創新應用聯盟（AIIA）」今日成立，電電公會理事長李詩欽今日表示，聯盟的成立為台灣打造了一個領先的科技平台，促進AI創新應用技術的整合與交流，並推動交通、醫療、製造等產業的成長機會。
他說，我們期待利用聯盟的努力，台灣將在全球科技市場中引領潮流，成為AI技術應用的重要推動力。
李詩欽今日還透露，這次能夠順利集結八大公協會成立聯盟，有部分歸功於廣達董事長林百里，以及多位產業界先進的幫助。
他說，這八大公協會包括「台灣人工智慧晶片聯盟（AITA）、台灣雲端物聯網產業協會（CIAT）、中華民國資訊軟體協會（CISA）、國家生技醫療產業策進會（IBMI）、智慧產業電腦物聯網協會（ICAA）、光電科技工業協進會 （PIDA）、台灣資通產業標準協會（TAICS） 以及台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）」。
AIIA聯盟會長徐爵民補充，台灣在AI及半導體技術上的領先地位是推動AI革命重要基石，聯盟將聚焦智慧製造、醫療健康、智慧移動和智慧城市等領域，並透過四大專案小組推動技術落地，「未來，我們將建立強大的台灣AI生態系統，與全球同步，為全人類福祉努力。」
李詩欽說，台灣過去比較偏向ICT產業，且半導體占ICT產業很大一部分，造成資源略有排擠，為避免造成排擠效應，應多發起本土業者與ICT產業的融合交流，他期許在歡慶電子展50周年的同時，大家能攜手，盡快為台灣規畫下一個50年。
鴻海科技集團董事長兼電機電子工業同業公會監事會召集人劉揚偉今日發表AI演講，他指出，AI發展分為五個層次，目前已實現的是「聊天機器人」，但「仿人類推理者」即將到來。
劉揚偉還提及「算力即國力」，認為算力是稀缺資源，當前世界正處於AGI（通用人工智慧）階段，由於未來潛力巨大，會更需要相應的能源支持，能源問題仍是台灣面臨的挑戰。
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