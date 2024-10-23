間接替華為代工？台積電：自2020年9月中旬起就不再向華為出貨

台積公司今日表示，作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規。為遵循法規的要求，台積公司自2020年9月中旬起就不再向華為出貨。

英國「金融時報」（Financial Times）22日報導引述兩位知情人士，表示台積電最近通知美國商務部，原因是有客戶訂購一款類似華為昇騰（Ascend）910B晶片，該款晶片是訓練大型語言模型的處理器，在美國實施制裁之前，台積電曾生產昇騰910B晶片。

台積今日強調，有完備可全面監控和確保合規性的出口管制機制。如果認為有任何可疑情形，會迅速採取行動以確保合乎相關法律，包括進行盡職調查，並在需要時主動與客戶和主管機關等相關單位溝通。

台積已主動就報告中的事項與美國商務部進行溝通，目前並未獲悉台積公司成為任何調查的對象。