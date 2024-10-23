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華新科遭駭客網路攻擊 評估無個資或內部文件外洩

中央社／ 新竹23日電

被動元件廠華新科公告，今天部分資訊系統遭受駭客網路攻擊，目前評估沒有個資或內部文件資料外洩之虞，對營運尚無重大影響。

華新科指出，在遭受網路攻擊時，立即啟動相關防禦機制，避免影響安全，經評估沒有個資或內部文件資料外洩等情事。

華新科表示，將持續提升網路與資訊基礎架構的安全管控並持續密切監控，以確保資訊安全。

網路攻擊 華新科 被動元件廠

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