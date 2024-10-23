電路板國際展會登場 臻鼎、欣興和燿華同聲看好 AI 商機

第25屆台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show2024）23日開幕，臻鼎（4958）、欣興（3037）、燿華（2367）、聯茂（6213）高階主管受訪時皆同聲看好AI商機。

在展會期間，臻鼎董事長沈慶芳受訪說，高雄研發中心將規劃成為AI中心，並加碼投資，產品包括載板、HDI、硬板與AI相關的，投資金額將達新台幣數十億元，預計明年會有業績貢獻。他表示，目前與AI相關的產品在集團中的比重已經近50%，明年預估可以至70%的新高比重。

欣興電子董事長曾子章則說，PCB大環境要到明年下半年市場才會好轉，而載板市場會比大市場提早3、4個月好轉，而AI應用在市場中表現突出，預計明年會有更好的表現，AI占比也會逐漸提升。

燿華電子董事長張元銘說，預期2025年燿華營運將較今年好，主要來自AI應用成長驅動，身兼TPCA 泰國PCB聯誼會會長則將協助台廠在泰國的人才招募與培育。

台灣電路板協會（TPCA）理事長李長明致詞提到，今年的主題是「Innovative AI in PCB」，預期PCB在AI發展與運用將會越來越多。

李長明表示，今年的主題是「Innovative AI in PCB」，涵蓋AI、5G、高速運算、載板技術、伺服器、基地台、淨零碳排及電動車等關鍵技術領域，反映電子產業的最新趨勢與脈動。

李長明強調，PCB在AI發展與運用將會越來越多，並指出，伺服器PCB目前雖占整體台商PCB產值比重不大，但在消費市場不振之際，逐漸成為亮點，AI伺服器涵蓋高階載板與硬板產品，若與國際同業相比，台廠在通訊產品上兼具技術與量產經驗與實力，最具競爭優勢。

李長明也提到，2023年全球PCB產業受到高通膨影響，導致全面衰退，但產值仍逾7,000億元，顯現PCB產業鏈實力不可小覷。適逢PCB展登場，將舉辦亞洲最大的國際構裝曁電路板研討會，聚焦在AI下世代的光通訊技術。

除了TPCA理事長李長明、TPCA董事長陳正雄、國際構裝暨電路板研討會（IMPACT）副主席張世杰，還有總統府資政沈榮津、經濟部長郭智輝、電電公會理事長李世欽也出席此場開幕。