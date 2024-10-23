傳安謀擬取消IP授權 高通態度強硬回擊
安謀（Arm）與長期合作夥伴高通（Qualcomm）之間的授權爭議有白熱化趨勢，傳出安謀準備停止授權高通使用其IP來設計晶片，對此高通也發出態度強硬的聲明回擊。目前看來，雙方就此事的法律糾紛可能因此升級。
根據高通最新聲明，該公司表示，這是安謀慣用的舉措，意圖透過更多毫無根據的指控對長期合作夥伴施壓，以干擾高通效能卓越的CPU產品，與不顧其架構授權協議中已經涵蓋的廣泛權利而提高權利金。
同時，高通指出，隨著12月法院審判日期的接近，安謀似乎企圖透過這種孤注一擲的手段來干擾法律程序，其終止合約的主張完全沒有依據。
高通強調有信心在與安謀的協議中所擁有的權利將得到確認，並指陳安謀的這種反競爭行為將不會被容忍。
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