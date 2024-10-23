AI 好重要！思科調查：未來四成亞太企業過半營收來自AI

全球網路及安全領導廠商思科近期調查發現，全球IT合作夥伴預計，未來4至5年內的大部分營收，皆會來自對人工智慧技術需求的轉型浪潮。其中，有四成的亞太區合作夥伴預計，未來4至5年內，其企業的營收逾半將來自人工智慧技術。

思科台灣總經理林岳田表示，隨著政府積極推動台灣成為「人工智慧島」的目標，「如何加速智慧科技的應用落地來滿足企業與民眾的需求，是我們共同邁向此願景的重要課題」。思科也將與合作夥伴持續透過嶄新技術，在協助客戶充分釋放人工智慧的潛力的同時，亦確保數位環境的安全，驅動更智慧且可靠的數位轉型。

思科近日發布最新全球人工智慧合作夥伴調查（Cisco Global AI Partners Study）《完善客戶人工智慧準備度：合作夥伴的未來機遇》。調查顯示，44%亞太區合作夥伴認為未來4至5年內，人工智慧相關技術投資的需求將增加七成半以上。受訪合作夥伴認為基礎建設（31%）、網路安全（17%）及客戶體驗（9%）是未來人工智慧技術需求的三大關鍵驅動因素。

隨著人工智慧的需求大增，思科觀察，合作夥伴預見其營收結構將迎來重大轉變。短期而言，35%合作夥伴預計人工智慧一年後所帶來的收入，將占其總營收的26到50%。就長遠來看，他們預期這占比將會進一步提高。

思科全球合作夥伴工程副總裁Alex Pujols表示，人工智慧改變業務營運的潛力無窮，但若要實現這一目標需要共同努力，提升合作夥伴們的實際部署能力。此次調查強調了IT合作夥伴能透過引領人工智慧部署，進而創造龐大收入。思科及整個合作夥伴生態系統已做好充分準備，透過聚焦人工智慧準備度，助客戶充分運用人工智慧帶來的機遇，推動改革性成果。

《思科全球人工智慧合作夥伴調查》以雙盲問卷形式進行，訪問涵蓋台灣在內的29個市場中逾1,500位IT合作夥伴，評估合作夥伴在人工智慧時代的能力。而該調查結果與《思科人工智慧準備度指數》結果一致，揭示全球各地企業在運用人工智慧方面的普遍缺乏準備，並發現企業在基礎建設、數據管理、管治及人才方面的不足之處。根據指數的見解，《思科全球人工智慧合作夥伴調查》強調了合作夥伴在協助客戶提高人工智慧準備度方面，扮演著重要角色。

思科指出，調查結果顯示，合作夥伴對人工智慧技術各方面的相關知識和理解充滿信心。調查重點評估四個關鍵支柱：包括基礎建設、數據、管裡及人才的具體解決方案和人工智慧部署能，當中包括建構可擴展且靈活的人工智慧基礎設施、確保所有項目均具備充足的圖形處理器（Graphic Processing Unit，GPU）資源、評估及維護資料中心的延遲與輸送量以及了解不同地區／國家的資料整合、資料主權及個資保護法規。

思科表示，儘管亞太區合作夥伴對部署人工智慧相關知識和理解有信心，但亦表明需要應對一定挑戰，以把握未來機遇。當中最大的挑戰是缺乏部署新技術的經驗（64%）、缺乏系統與流程知識（54%），以及缺乏相應的技術（52%）。為應對這些挑戰，合作夥伴已挹注大量資源，以提升員工的人工智慧相關技能，其中80%會為員工進行內部培訓或正尋求供應商提供專門培訓。